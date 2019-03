Ubisoft offre 5 000 $ en bourses aux finissants en jeu vidéo indépendant de l'UQAT





ROUYN-NORANDA, QC, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Grâce à une nouvelle entente entre la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (FUQAT) et l'entreprise Ubisoft Divertissements Inc., deux nouvelles bourses de 2 500 $ seront remises à des étudiants du microprogramme de 1er cycle en jeu indépendant de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

Ces bourses, qui seront remises lors de la Soirée de présentation des projets étudiants au microprogramme en jeu vidéo à la fin de l'été 2019, visent ainsi à encourager les étudiants à poursuivre leur formation universitaire dans un programme leur permettant une compréhension avancée de l'industrie du jeu vidéo, de la place du jeu indépendant en son sein ainsi que de la communauté entourant le développement de jeux indépendants.

« C'est important pour nous d'accueillir l'UQAT dans notre programme de bourses d'excellence. Leur microprogramme en jeu indépendant est unique au Québec et rejoint nos valeurs tant dans la volonté que nous avons d'accompagner la relève vers les métiers du futur et d'accompagner le développement de nouvelles entreprises techno-créatives au Québec », a souligné M. Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d'Ubisoft. Soucieuse d'assurer l'équité et la diversité dans le domaine du jeu vidéo, Ubisoft a également voulu que l'une des deux bourses soit remise à une femme inscrite à temps complet dans ce programme.

La signature de cette entente permet une fois de plus de mettre en lumière les liens privilégiés qu'entretient l'UQAT avec l'industrie du jeu vidéo, notamment avec Ubisoft. « Nos programmes ont toujours visé à faire sortir le savoir des murs de l'Université pour qu'il se développe dans différents milieux », souligne Simon Dor, codirecteur de l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en création et nouveaux médias. Il explique l'importance pour l'UQAT que les étudiants puissent développer leur autonomie, que ce soit pour intégrer une grande entreprise ou pour fonder leur propre studio. « C'est une importante reconnaissance pour nous qu'une entreprise comme Ubisoft encourage directement nos étudiantes et nos étudiants dans leur carrière ».

L'UQAT et Ubisoft, des liens qui perdurent

Fruit d'une collaboration qui perdure depuis 10 ans, les liens entre Ubisoft et l'UQAT auront permis à quelque dizaines de diplômés de l'UQAT de travailler ou d'effectuer un stage chez Ubisoft. Considérée comme le chef de file au Québec dans le domaine de l'enseignement universitaire en création numérique, en jeux vidéo et en 3D, l'UQAT fut également couronnée grande gagnante du Concours universitaire Ubisoft en 2018 avec quatre prix, dont deux en équipe avec Polytechnique Montréal et celui du meilleur prototype. Pour l'édition 2019 du Concours universitaire Ubisoft, ce sont 34 étudiants provenant de l'UQAT répartis dans six équipes qui prendront part à la compétition.

À propos du microprogramme

En s'appuyant sur les compétences préalables de l'étudiant en création de jeux vidéo, le microprogramme permet à l'étudiant de concentrer ses efforts sur les facteurs de succès du studio indépendant, tels que la planification en contexte créatif et le développement du leadership. Les étudiants désirant s'inscrire sur une base d'études universitaires doivent ainsi avoir complété au moins 60 crédits d'un baccalauréat en création de jeux vidéo ou d'une autre formation universitaire de premier cycle liée au développement de jeux vidéo. Il est également possible d'être admis sur la base de l'expérience si le candidat a, notamment, 21 ans et plus, possède au moins 2 ans d'expérience jugée pertinente et soumet un portfolio lors de sa demande d'admission. En savoir plus sur le programme

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 06:37 et diffusé par :