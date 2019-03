L'industrie aérospatiale québécoise se mobilise pour l'avancement de la diversité et de l'inclusion





Des centaines de participants de divers secteurs au rendez-vous pour le Forum L'organisation inclusive de demain

MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a aujourd'hui marqué le coup d'envoi du Forum L'organisation inclusive de demain en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet. Plus de 300 participants issus des différents secteurs de l'économie québécoise ont convergé vers la Société des arts technologiques de Montréal pour prendre part à cet événement qui se veut une occasion unique de célébrer la diversité et l'inclusion au sein des organisations.

« La force d'une main-d'oeuvre qualifiée et diversifiée constitue un puissant levier de performance et d'innovation essentiel pour permettre aux entreprises de poursuivre leur croissance et de se démarquer sur la scène internationale. Le Forum d'aujourd'hui constitue une occasion unique d'échanger ensemble sur les meilleures pratiques qui favoriseront l'avancement de la diversité et de l'inclusion au sein des organisations de demain », indique Suzanne Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

« Je me réjouis de constater le dynamisme et les actions posées par Aéro Montréal pour relever les défis en lien avec la rareté de la main-d'oeuvre et le développement des compétences. Pour faire face aux nouvelles réalités du marché du travail, nous devons tous revoir nos façons de faire afin de contribuer à l'augmentation de la productivité des entreprises tout en favorisant la rétention de la main-d'oeuvre », affirme Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Organisé dans le cadre de la Journée internationale des femmes, cet événement se veut une plateforme privilégiée pour discuter des forces, des défis et des solutions visant à favoriser l'inclusion de l'ensemble des groupes sous-représentés au sein des entreprises et de la société. Conférencière et animatrice du Forum, Kim Thuy, auteure à succès, fait partie de la riche programmation réunissant des dirigeants de plusieurs grandes sociétés, notamment Ahkwesáhsne Mohawk Board of Education, Airbus A220, Air Canada, Bombardier, CAE, Desjardins, EY Canada, GSoft, Hydro-Québec, Moment Factory, Pratt & Whitney Canada, Société de transport de Montréal, TOHU, Ubisoft Montréal et l'Université de Montréal.

Quelles sont les stratégies les plus efficaces pour attirer et retenir les meilleurs talents et les appuyer dans leur développement? Comment les guider dans leur progression professionnelle au sein des entreprises? Quel rôle les leaders peuvent-ils jouer pour favoriser une culture inclusive? Quelles stratégies de communication doit-on privilégier? Voici quelques-unes des questions qui ont été abordées dans le cadre des conférences, des panels et des discussions.

« Nous entendons partager les solutions et les pratiques mises de l'avant par les participants durant le Forum afin d'appuyer les entreprises dans la mise en place de programmes innovateurs en matière de diversité et d'inclusion », note Mme Benoît.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :