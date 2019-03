Journée internationale des femmes : l'UMQ multiplie les initiatives en faveur de la parité et de l'égalité entre les femmes et les hommes





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) affirme son leadership en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes en dévoilant une bande dessinée sur l'implication politique au féminin et en annonçant la présentation, lors de son Assemblée générale annuelle, le 11 mai prochain, d'une politique d'égalité qui renforcera la démocratie municipale.

L'UMQ présente sa première politique en matière d'égalité

« La pleine représentation de la moitié de la population, les femmes, est une condition essentielle à la santé de notre démocratie municipale. Nous sommes allés à la rencontre des membres de l'UMQ dans les dernières semaines et nous constatons qu'il reste encore des murs, parfois invisibles, parfois bien concrets, qui se dressent sur le chemin des femmes qui souhaitent participer activement à la politique municipale », a d'entrée de jeu souligné le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson.

« Le monde municipal ne doit pas être à la remorque du changement; il doit l'incarner. C'est pour cela que nous sommes fières de pouvoir bientôt compter sur une nouvelle politique qui nous supportera dans nos pas vers l'égalité. Il faut agir maintenant pour augmenter le nombre de femmes en politique municipale : 18,8 % de femmes mairesses, c'est encore beaucoup trop loin de la parité! », a renchéri Mme Maude Laberge, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Sainte-Martine.

L'UMQ dévoile une bande dessinée sur la parité dans le monde municipal

Dans le cadre de son plan d'action et de son partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine, la Commission a élaboré une bande dessinée sur les différents stéréotypes sexuels que rencontrent encore trop souvent les femmes qui choisissent de se présenter en politique municipale. « Chacune des membres de la Commission peut témoigner des défis que représente la vie politique pour une femme. En puisant dans nos diverses expériences, nous espérons que cette bande dessinée permettra de déboulonner certains mythes et encouragera celles qui le souhaitent à s'impliquer politiquement », a conclu Mme Laberge.

L'UMQ continue ses efforts constants en faveur de l'égalité. Le prix Francine-Ruest-Jutras, qui vise à reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale, sera remis le 10 mai prochain à Québec dans le cadre de ses Assises annuelles. Les élues ont jusqu'au 5 avril pour soumettre leur candidature.

Pour découvrir la bande dessinée de la Commission Femmes et gouvernance : https://www.facebook.com/umqfemmes/

Pour en savoir plus sur le rôle de la Commission Femmes et gouvernance : https://umq.qc.ca/a-propos/gouvernance/commissions-permanentes/commission-femmes-et-gouvernance/

