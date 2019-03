/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La FQM dévoilera sa politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes/





Dans le cadre de la Journée internationale des femmes

MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et Mme Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois et présidente du Comité femmes et politique municipale de la FQM, invitent les représentants des médias au dévoilement de la Politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes de la FQM qui se tiendra en présence de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest.

À cette occasion, Mme Boisjoly, la plus jeune mairesse au Québec, lancera la première vidéo d'une campagne de la FQM visant à promouvoir l'engagement des femmes en politique municipale.



Date : Le vendredi 8 mars 2019 Heure : 9 h Lieu : Salle ORANGE

Hôtel Alt

120, rue Peel à Montréal

