Guidewire atteint une étape de croissance majeure dans la région EMOA avec 75 clients

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme du secteur sur laquelle comptent les assureurs généraux, a annoncé aujourd'hui avoir atteint une étape de croissance significative avec 75 clients répartis en Europe et en Afrique du Sud, et des effectifs atteignant la barre des 630 personnes.

Keith Stonell, directeur général EMOA chez Guidewire, étudie le rythme du développement du secteur de l'assurance générale ainsi que la manière dont réagit Guidewire. « On constate davantage de changements dans les technologies d'assurance générale depuis ces deux dernières années que dans les dix, voire vingt dernières années. En Europe, et au-delà, les attentes des utilisateurs d'assurance ont évolué, et sont influencées par les progrès technologiques constatés dans la vie quotidienne des individus. Ceci encourage l'élan de l'innovation et de la transformation numérique dans le secteur. »

« À travers l'Europe, de nouveaux flux de données d'assurance pertinents et modèles d'affaires numériquement natifs émergent, parfois en provenance de nouveaux entrants et d'acteurs non issus du secteur de l'assurance, ainsi que de nouveaux types de risques tels que le cyberterrorisme », a poursuivi Stonell. « De quelle manière doivent répondre les assureurs ? Ils doivent être en mesure de proposer rapidement et précisément de nouveaux produits sur le marché pour capitaliser sur les nouvelles opportunités. À cette fin, ils doivent envisager le recours à une plateforme qui réunit logiciels, services ainsi qu'un écosystème de partenaires dotés d'applications complémentaires pour propulser leur organisation. Nous considérons qu'il est de notre devoir de fournir une telle plateforme sectorielle, la Guidewire InsurancePlatformtm, et d'offrir la meilleure manière de l'utiliser avec Guidewire Cloudtm, afin que nos clients puissent s'y fier pour exploiter, croître et différencier leur entreprise. »

« Dans la région EMOA, nous continuons d'observer une croissance impressionnante dans notre communauté de clients, et nous nous efforçons de répondre aux ambitions de ce marché diversifié de l'assurance, notamment en cette période d'évolution technologique constante », a commenté Will McAllister, vice-président des opérations dans la région EMOA chez Guidewire. « Notre centres régionaux de développement basés à Dublin, Cracovie et Madrid se sont rapidement développés, et fournissent des ressources de développement de produits ainsi que des services professionnels de conseil significatifs aux clients d'Europe et du monde entier. Ces deux éléments sont indispensables au succès continu de notre société. Le fait de desservir nos clients dans la région EMOA implique également un recrutement continu au sein de nos neuf bureaux locaux répartis à travers la région. »

Principales caractéristiques de la région EMOA :

Le nombre de clients dans la région EMOA a augmenté pour atteindre 75 assureurs répartis dans quatorze pays, et incluent : ADAC, Admiral Group plc, Allianz, Arch Insurance, Aspen Insurance, Aviva, Basler, Beazley Group plc, BPCE, ConTe.it, Direct Line Group, Ethias, FRIDAY, Hastings Direct, Hiscox, L'Olivier - assurance auto, LähiTapiola, LV=, NFU Mutual, OP, P&V Group, PZU, QBE European Operations, Rossgosstrakh, Saga Services, Saint Christophe Assurances, Santam, Sompo International, Tinkoff, Touring Assurances, TUiR Warta, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., et Zurich.

La croissance du nombre de clients et de la demande de produits implique une augmentation des effectifs, qui dépassent désormais les 630 personnes, à Dublin, Cracovie, Londres, Madrid, Milan, Moscou, Munich, Paris, et plus récemment Copenhague ;

Les équipes en charge du développement des produits continuent d'élaborer des services et solutions spécifiques au marché au sein de la région EMOA, qui permettent aux assureurs de déployer les produits Guidewire plus rapidement afin de répondre à leurs besoins régionaux ;

Les clients ont créé des groupes d'utilisateurs dans les pays de la région EMOA, parmi lesquels la Belgique, les pays germanophones, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, pour discuter des tendances en matière de technologies d'assurance, des expériences de produits Guidewire, ainsi que pour partager des renseignements avec leurs pairs ;

Parallèlement à de solides partenariats mondiaux, plusieurs relations avec des partenaires locaux ont continué de se développer (offrant une expertise de marché spécifique) dans le cadre du programme mondial PartnerConnecttm de Guidewire, notamment les relations dernièrement annoncées avec FRISS, IKOR, Octo Telematics, et Validus ;

Désignée parmi les meilleurs lieux de travail lors des « Great Place to Work Awards » d'Irlande en 2016, 2017, 2018, et 2019 ; et

Les analystes sectoriels ont reconnu la position de Guidewire dans la région EMOA en tant que leader dans le domaine des technologies d'assurance : Leader dans le rapport 2018 Inaugural Gartner Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe¹ lire un exemplaire gratuit du rapport ; Vainqueur de deux XCelent Awards dans le rapport Europe, Middle East, and Africa Policy Administration Systems 2018 Personal, Commercial, and Specialty ABCD Vendor View² de Celent lire le rapport.



« L'approche de Guidewire axée sur la pénétration de marchés dans de nouvelles régions et de nouveaux pays lui permet de conclure le nombre le plus élevé de nouvelles transactions en Europe. Guidewire représentait un cinquième du total des nouvelles transactions entre 2016 et le 31 mars 2018 parmi les fournisseurs profilés dans ce rapport, ce qui démontre sa capacité à pénétrer avec succès de nouvelles zones géographiques », a affirmé Sham Gill, directeur principal et analyste chez Gartner, et auteur du rapport Gartner Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe 2018.

« Bien que Guidewire soit présente depuis longtemps dans les rapports sur la région EMOA, nous constatons aujourd'hui un plus grand nombre de clients directs ainsi que la preuve du dynamisme de Guidewire dans la région EMOA grâce à PolicyCenter. Guidewire continue d'investir significativement dans ses produits, et PolicyCenter ne fait pas exception », a déclaré Craig Beattie, analyste principal chez Celent et auteur du rapport EMEA Policy Administration Systems 2018 Personal, Commercial, and Specialty ABCD Vendor View. « Dans ce rapport, PolicyCenter est installée chez davantage de clients et dans davantage de pays au sein de la région EMOA que les années précédentes, et fait également l'objet d'un plus grand nombre de transactions sur le territoire. D'une manière générale, Celent considère PolicyCenter comme une solution d'administration des polices de premier plan, qui possède une IU bien conçue, de vastes fonctionnalités, ainsi qu'une clientèle EMOA et mondiale significative et croissante. »

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme du secteur sur laquelle comptent les assureurs généraux pour s'adapter et réussir dans une période de changement rapide. Nous fournissons le logiciel, les services et l'écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d'exploiter, de différencier et de développer leur entreprise. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com, et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

