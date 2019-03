À l'occasion de la Journée internationale des femmes 2019, l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement(MC) reconnaît des femmes exceptionnelles de la chaîne d'approvisionnement au Canada





TORONTO, le 8 mars 2019 /CNW/ - Pour célébrer son 100e anniversaire et honorer des femmes exceptionnelles oeuvrant dans la profession, l'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (AGCAMC) publie aujourd'hui sa toute première liste des 100 femmes influentes en gestion de la chaîne d'approvisionnement au CanadaMC et sa toute première liste de Femmes à surveiller en gestion de la chaîne d'approvisionnement au CanadaMC.

La liste des 100 femmes influentes en gestion de la chaîne d'approvisionnement au CanadaMC constitue un groupe puissant et diversifié qui comprend des cadres supérieures et dirigeantes d'entreprise, des universitaires, des chefs de file des services professionnels et d'autres expertes et influenceuses du secteur de la chaîne d'approvisionnement au Canada. Chaque jour, ces professionnelles dévouées font une différence en matière de durabilité, d'efficacité et de rentabilité. Les femmes en gestion de la chaîne d'approvisionnement oeuvrent dans des environnements en constante évolution où les technologies perturbatrices, les demandes des consommateurs et les enjeux géopolitiques éclairent leurs décisions et affectent le succès stratégique, opérationnel et financier de leurs organisations.

«?Individuellement, chacune de ces femmes joue un rôle essentiel pour créer de la valeur pour son organisation et, collectivement, ces cent leaders stimulent véritablement l'économie canadienne?», a indiqué Christian Buhagiar, président et chef de la direction de l'AGCAMC. «?Nous sommes ravis d'honorer les réalisations professionnelles de ces 100 femmes influentes en gestion de la chaîne d'approvisionnement au CanadaMC en leur conférant le titre de professionnelle en gestion de la chaîne d'approvisionnement (p.g.c.a.MC), le titre professionnel le plus convoité en gestion de la chaîne d'approvisionnement au Canada.?»

La liste des Femmes à surveiller en gestion de la chaîne d'approvisionnement au CanadaMC reconnaît d'autres professionnelles en gestion de la chaîne d'approvisionnement qui se démarquent au sein de la communauté. Ces femmes se sont également positionnées comme leaders de la profession et sont prêtes à accroître leur impact sur leurs organisations et la profession elle-même.

«?Avec la création de nos palmarès '100 femmes influentes en gestion de la chaîne d'approvisionnement au Canada' et 'Femmes à surveiller en gestion de la chaîne d'approvisionnement au Canada', l'AGCA aspire à sensibiliser les femmes aux carrières en gestion de la chaîne d'approvisionnement et les encourager à se joindre au secteur pour bâtir les capacités de l'économie de la chaîne d'approvisionnement du Canada?», a ajouté M. Buhagiar.

Les femmes dont le nom figure sur les listes 100 femmes influentes en gestion de la chaîne d'approvisionnement au CanadaMC et Femmes à surveiller en gestion de la chaîne d'approvisionnement au CanadaMC recevront une adhésion d'un an à l'AGCA et les avantages qui découlent d'appartenir à et d'interagir avec la plus importante communauté de professionnels en gestion de la chaîne d'approvisionnement au Canada.SCMA.com/Femmes2019

L'AGCA honorera ces femmes exceptionnelles lors d'un petit déjeuner de reconnaissance qui se tiendra à Montréal le vendredi 31 mai dans le cadre du Congrès national et gala de remise de prix du 100e anniversaire. Détails au Conference.SCMA.com/FR.

À propos de l'AGCA

L'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (AGCAMC) est la voix de la chaîne d'approvisionnement au Canada, représentant et servant plus de 6000 professionnels partout au pays ainsi que la communauté élargie de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'AGCA est une fédération ayant un secrétariat national et dix corporations provinciales et territoriales. Sa mission est «?de guider l'industrie canadienne de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir des avantages tangibles à ses membres et de contribuer au progrès de la profession?». Par ses initiatives de formation, de défense des intérêts et de développement des ressources, l'Association s'efforce de faire avancer sa vision pour que «?les professionnels et les organisations en gestion de la chaîne d'approvisionnement du Canada soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique?». Son titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnement (p.g.c.a.) est le titre professionnel le plus convoité au Canada pour ceux et celles qui font leur entrée dans la profession et qui progressent en tant que leaders en gestion de la chaîne d'approvisionnement.

