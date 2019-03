Mise en service du projet Mountaineer XPress de TransCanada et mise en service partielle de Gulf XPress





HOUSTON, 08 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TransCanada Corporation (TSX: TRP) (NYSE: TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui que la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) avait approuvé la mise en service complète de son projet Mountaineer XPress (MXP) et grâce à laquelle elle pourra accroître le flux de gaz sur MXP et commencer à développer son projet Gulf XPress (GXP). Les projets constituent un lien vital entre l'approvisionnement en gaz naturel des Appalaches et les marchés en croissance aux États-Unis et au-delà.



« Les projets Mountaineer XPress et Gulf XPress sont extrêmement importants aux yeux de TransCanada. En effet, grâce à eux, nous pouvons fournir à nos clients la quantité de gaz dont ils ont besoin, tout en élargissant notre empreinte sur le bassin des Appalaches », a déclaré Russ Girling, président et directeur général de TransCanada. « Les deux projets génèreront également des rendements intéressants à long terme et des flux de trésorerie stables pour nos actionnaires. »



Conçu pour fournir du gaz naturel propre, abordable et produit au Canada, le projet MXP est constitué de 170 km de gazoduc de 36 pouces de diamètre, trois nouvelles stations de compression et trois stations de compression existantes améliorées, soit un investissement d'environ 3,2 milliards de dollars américains. Le gazoduc peut transporter 2,7 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour vers les marchés de TCO Pool et de Leach sur le réseau Columbia Gas Transmission. Le projet MXP est soutenu par des contrats à long terme avec les clients.

La mise en service partielle du projet GXP pour un coût d'environ 600 millions USD comprend la mise en service de quatre nouvelles stations de compression situées dans le Kentucky, le Tennessee et le Mississippi. Ensemble, ces installations fourniront une capacité supplémentaire de 530 000 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour sur le réseau Columbia Gulf Transmission, soit environ 60 % de la capacité totale du projet. Le projet GXP repose également sur des contrats à long terme avec les clients et devrait être pleinement opérationnel dans les prochaines semaines.

Depuis 2015, les représentants de MXP et de GXP ont travaillé en étroite collaboration avec les organismes fédéraux de réglementation, les propriétaires fonciers et de nombreux responsables nationaux et locaux afin de garantir la participation de ces derniers au processus, du début à la fin. Les projets permettront de créer énormément d'emplois et génèreront des millions de dollars en impôts et d'autres avantages économiques pour les comtés qui les accueilleront.

Forte de plus de 65 ans d'expérience, la société TransCanada est l'une des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, y compris des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite l'un des plus importants réseaux de transport de gaz naturel qui s'étend sur plus de 92 600 kilomètres (57 500 miles), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes avec une capacité de stockage de gaz de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d'électricité, TransCanada est actuellement propriétaire d'installations qui produisent plus de 6 600 mégawatts au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur d'environ 4 900 kilomètres (3 000 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement pétrolier à l'échelle du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com pour en apprendre davantage ou suivez-nous sur les réseaux sociaux .

RENSEIGNEMENTS PRÉVISIONNELS

La présente publication contient des renseignements d'ordre prévisionnel et fait l'objet d'incertitudes et de risques importants (ce type de déclaration a généralement recours à des termes comme « anticiper », « prévoir », « penser », « susceptible de », « devrait », « estimer », « avoir l'intention de » ou à d'autres termes semblables). Les déclarations de type prévisionnel contenues dans le présent document ont pour objectif de renseigner les détenteurs de titres et investisseurs potentiels de TransCanada à son sujet et celui de ses filiales. Ces renseignements concernent notamment l'évaluation, par la direction, des projets d'avenir et des perspectives financières de TransCanada et de ses filiales. Tous les renseignements prévisionnels reflètent les suppositions et opinions de TransCanada en fonction des données disponibles à l'heure où les déclarations ont été faites. Par conséquent, ils ne constituent aucunement une quelconque garantie des performances futures. Nous invitons les lecteurs à ne pas se fonder de manière excessive sur ces renseignements prévisionnels, donnés à la date du présent communiqué, et à ne pas utiliser les renseignements financiers prospectifs à des fins autres que celles prévues. TransCanada ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les renseignements prévisionnels, sauf lorsque la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées, ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez-vous reporter aux Principaux faits financiers du quatrième trimestre 2018 et au Rapport annuel 2018 déposés sous le profil de TransCanada sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov .

