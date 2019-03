SecurDPS Enterprise distinguée à l'occasion des prix 30e Anniversaire de SC Media





SC Media a annoncé hier que SecurDPS Enterprise de comforte a été sélectionnée comme l'une des Solutions de cybersécurité les plus critiques des 30 dernières années lors des prix 30e Anniversaire de SC Media.

Dans le cadre des célébrations échelonnées sur une année de SC Media pour son 30e anniversaire dans le secteur de la cybersécurité, la société a étendu ses SC Awards annuels pour y inclure plusieurs catégories spéciales mettant à l'honneur ceux qui ont façonné l'industrie ainsi que ceux qui n'en sont qu'au début de leur parcours et auront un impact sur l'avenir. Les lauréats ont été choisis par l'équipe éditoriale de SC Media avec l'aide des coprésidents des SC Awards.

« C'est un grand honneur d'être reconnu comme un leader du marché pour avoir développé une solution aussi critique que SecurDPS », a déclaré Michael Deissner, PDG de comforte AG. « Ce prix témoigne de l'incroyable croissance de comforte, de notre équipe passionnée qui propose des solutions de premier ordre à une clientèle mondiale fidèle et de l'attention particulière que nous portons à l'innovation et aux technologies pour la cybersécurité. Avec SecurDPS, nos clients peuvent offrir les niveaux les plus élevés de protection des données et parvenir à la conformité. »

« Au cours des trois dernières décennies, les lauréats de nos prix 30e Anniversaire ont laissé une empreinte indélébile sur le secteur de la cybersécurité grâce à leur travail acharné et à leur leadership visionnaire », a expliqué Illena Armstrong, vice-présidente de la rédaction chez SC Media. Il ne fait aucun doute que comforte AG a gagné cet honneur du fait de son dévouement continu à protéger les entreprises des menaces sophistiquées d'aujourd'hui. »

À propos de SC Media

SC Media c'est la cybersécurité. Depuis plus de 30 ans, la société fournit aux professionnels de la sécurité informatique des informations approfondies et impartiales via des nouvelles fraîches, des analyses complètes, des fonctionnalités de pointe, des contributions de leaders d'opinion et des avis indépendants sur des produits en partenariat avec et pour les cadres de haut niveau de la sécurité informatique et leurs équipes techniques.

En plus de son site Internet complet, SC Media propose des magazines, des livres électroniques et des bulletins d'information. La société organise par ailleurs des événements numériques et en direct comme les SC Awards et la RiskSec Conference en vue de fournir aux professionnels de la cybersécurité toutes les informations nécessaires pour protéger leurs organisations et contribuer à leur longévité et leur succès.

À propos de comforte

comforte est un chef de file des solutions professionnelles de protection des données et de paiement numérique. Aujourd'hui, plus de 500 entreprises du numérique du monde entier s'en remettent à comforte pour sécuriser les données sensibles qui leur ont été confiées. Avec plus de 20 années d'expérience dans la protection des données et la connectivité des systèmes réellement critiques, comforte est le partenaire idéal des organisations souhaitant protéger leur bien le plus précieux : les données.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 02:00 et diffusé par :