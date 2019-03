Le site de plus de 1 000 sièges d'Appen aux Philippines obtient l'accréditation ISO 27001 pour la collecte sécurisée et l'annotation de jeux de données IA





Appen Limited a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'accréditation ISO/IEC 27001:2013 pour son site de Cavite, aux Philippines, afin de répondre à une demande en pleine croissance, concernant les jeux de données annotés par des humains, qui sont utilisés par des entreprises du monde entier pour élaborer des applications d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA).

Le site a été mis en place pour garantir la confidentialité commerciale et mieux soutenir la gestion de la confidentialité. Reconnue à l'échelle mondiale, la norme ISO/IEC 27001:2013 définit les exigences relatives à un système de gestion de sécurité de l'information (Information Security Management System, SGSI), et à une approche fondée sur les processus, pour l'établissement, la mise en oeuvre, l'exploitation, la surveillance, la maintenance et l'amélioration du SGSI.

L'accréditation ISO/IEC 27001:2013 confirme la capacité d'Appen à travailler pour des clients sur des jeux de données contenant des informations personnellement identifiables (à savoir des données pouvant potentiellement identifier un individu spécifique) ainsi que d'autres éléments sensibles, tels que les données relatives au développement de nouveaux produits.

« Le site d'Appen aux Philippines offre aux clients de meilleures options pour adapter leurs programmes d'IA avec l'assurance que leurs données et leurs projets sensibles resteront sécurisés », a déclaré Mark Brayan, PDG d'Appen. « Il constitue le complément parfait à notre site hautement sécurisé du Royaume-Uni, ainsi qu'un élément important de notre gamme de solutions sécurisées pouvant être utilisées à domicile ou sur site. »

Appen collabore avec les plus grandes entreprises technologiques à l'échelle mondiale, et avec des sociétés de tous les secteurs pour fournir des données de haute qualité, destinées à leurs programmes d'apprentissage automatique. La suite de solutions sécurisées d'Appen comprend des installations sécurisées ainsi que des options de télétravail sécurisées, conçues pour adapter les programmes d'apprentissage automatique des clients tout en préservant la confidentialité des données. Les exemples de cas d'utilisation vont de la reconnaissance vocale dans les haut-parleurs intelligents à l'analyse géospatiale dans les voitures autonomes, en passant par la recherche intelligente et les résultats de publicité en ligne.

Les analystes du secteur estiment que le marché de la collecte de données et des annotations atteindra 19 milliards USD d'ici 2025, soit environ 10 % du total du marché de l'IA. Cette croissance explosive est attribuée au besoin de grands volumes de données annotées, nécessaires pour améliorer la précision des algorithmes d'IA. À l'heure actuelle, environ un tiers des applications d'intelligence artificielle nécessitent des mises à jour fréquentes ou mensuelles des données, et un quart d'entre elles ont besoin de mises à jour hebdomadaires, selon le McKinsey Global Institute.

Les jeux de données créés par Appen incluent des données d'image, de texte, d'audio, de vidéo et de pertinence, ainsi que des données de parole et de langue naturelle couvrant plus de 130 pays et plus de 180 langues et dialectes.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la récente publication par Appen de résultats record, avec un chiffre d'affaires de 364,3 millions AUD en 2018, ce qui représente une croissance de 119 % en glissement annuel.

Lors de la conférence téléphonique destinée aux actionnaires de la société la semaine dernière, M. Brayan a présenté les initiatives de croissance d'Appen pour 2019, portant notamment sur l'intensification des efforts de développement de technologies afin d'améliorer la productivité de son audience mondiale de plus d'un million de sous-traitants qualifiés qui, en collaboration avec l'équipe des Services Clients d'Appen, développent les jeux de données destinés à la formation IA. Outre l'expansion de ses solutions sécurisées, Appen prévoit également d'augmenter son personnel à temps plein et ses investissements en Chine qui est le plus grand marché pour l'IA après les États-Unis.

Fondée en 1996, Appen dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Seattle, San Francisco, Détroit et Pékin, en plus de ses installations aux Philippines et au Royaume-Uni, et de son siège à Sydney.

À propos d'Appen

Appen est un leader mondial dans le développement de jeux de données de haute qualité, annotés par des humains, et destinés à l'apprentissage automatique et à l'intelligence artificielle. Appen cumule plus de 20 années d'expérience dans la capture et l'enrichissement de divers types de données, notamment les données voix, texte, images et vidéo. Grâce à une expertise approfondie dans plus de 180 langues et un accès à plus d'un million de sous-traitants qualifiés à l'échelle internationale, Appen collabore avec des entreprises du secteur de la technologie, de l'automobile et du commerce électronique, ainsi qu'avec des gouvernements du monde entier, pour les aider à développer, améliorer et utiliser des produits qui s'appuient sur les langues naturelles et l'apprentissage automatique.

