World Ocean Summit : il y a des raisons d'être optimiste face aux défis que rencontrent nos océans





Le sixième World Ocean Summit s'est achevé aujourd'hui sur une note d'optimisme prudent quant au fait que nous passions des mots à l'action, mais que le rythme doive s'accélérer.

Plus de 700 participants, dont 65 intervenants de plus de 50 pays, se sont réunis cette semaine au sommet d'Abou Dabi sous le patronage de Son Altesse le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d'Abou Dabi et commandant en chef adjoint des forces armées des Émirats arabes unis.

La prochaine génération a un rôle déterminant à jouer dans la conduite des changements nécessaires. En ce qui concerne la sensibilisation du public, 2018 a été une grande année pour les océans. Il est maintenant temps de mobiliser cet intérêt et de mettre en oeuvre des solutions à l'approche de l'échéance de 2020 pour l'objectif de développement durable (ODD) 14. Ces solutions incluent le développement de nouvelles technologies, l'implication de la communauté financière et la création de cadres de gouvernance robustes.

« L'idée d'une économie océanique durable a véritablement mûri. Chaque année, lors du sommet, nous entendons parler des problèmes urgents auxquels nos océans sont confrontés. Cette année, nous avons commencé à entendre parler de nombreuses solutions qui commencent maintenant à prendre forme, » a déclaré Charlie Goddard, directeur de la rédaction de The Economist. « L'agriculture cellulaire, l'intelligence artificielle et les carburants alternatifs sont autant de nouvelles technologies passionnantes qui contribueront à façonner l'économie bleue. Des mécanismes de financement novateurs et des partenariats internationaux viendront appuyer la plupart de ces projets. »

« Le sommet a apporté une énorme quantité d'énergie et a mis l'accent sur les problèmes critiques liés à nos océans. Il a amélioré notre compréhension et a véritablement ouvert la voie, notamment en ce qui concerne le financement, la technologie bleue, l'aquaculture et la pollution plastique. Le niveau d'engagement et de dialogue a été phénoménal. Au cours du sommet, l'EAD a annoncé un nouveau plan de reconstitution des activités de pêche et réaffirmé son ferme engagement en faveur de la lutte contre la pollution plastique dans le milieu marin. Nous devons maintenant tirer parti de cet élan et mobiliser ces idées à grande échelle et à un rythme qui pourra entraîner un changement profond de la situation actuelle », a déclaré Razan Khalifa Al Mubarak, directeur général de l'Agence pour l'environnement à Abou Dhabi (EAD).

Son Excellence Rashid Abdul Karim Al Baloushi, sous-secrétaire par intérim du Département du développement économique à Abou Dabi (ADDED), a déclaré : « Nous félicitons les organisateurs et les participants pour cet événement réussi et nous sommes fiers de faire partie de ce mouvement mondial qui oeuvre de manière proactive à la mise en place d'une économie maritime durable. Cela est particulièrement important pour Abou Dabi, car le secteur maritime est l'un des principaux piliers de l'économie locale pour stimuler la croissance. Il est essentiel que diverses entités gouvernementales mènent un effort concerté pour promouvoir la conservation de nos océans à travers des initiatives économiquement viables tout en luttant contre la pollution des océans. De toute évidence, les résultats de cet événement apporteront beaucoup aux Émirats arabes unis, à la région et au monde tout entier, en vue de contribuer aux efforts mondiaux visant à sauvegarder nos océans. »

Le sommet est la pièce maîtresse de la World Ocean Initiative du The Economist Group.

