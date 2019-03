Avis aux médias - La députée Goldsmith-Jones visitera Gibsons en Colombie?Britannique pour annoncer une initiative du gouvernement du Canada visant à combattre l'itinérance





GATINEAU, QC, le 7 mars 2019 /CNW/ - La députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, Pamela Goldsmith?Jones, soulignera comment le gouvernement du Canada donne suite à son engagement en travaillant en partenariat avec les provinces et les territoires, les communautés et d'autres intervenants des secteurs privés et sans but lucratif pour prévenir et réduire l'itinérance.

L'annonce sera faite au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le vendredi 8 mars 2019



HEURE : 11 h



ENDROIT : Gibsons Public Market

473 Gower Point Road

Gibsons (Colombie-Britannique)

