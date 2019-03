Lightspeed annonce la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne





NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

NI DIFFUSER AUX ÉTATS?UNIS

MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. («?Lightspeed?» ou la «?Société?») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son premier placement public (le «?placement?») de 15 000 000 actions à droit de vote subalterne à 16 $ CA l'action, qui rapportera un produit brut total de 240 millions de dollars canadiens. La taille du placement a été augmentée pour passer de 200 millions de dollars canadiens à 240 millions de dollars canadiens et le prix par action à droit de vote subalterne a été haussé à 16 $ CA l'action, au-dessus de la fourchette de commercialisation initiale de 13 $ CA à 15 $ CA l'action à droit de vote subalterne.

La Bourse de Toronto (la «?TSX?») a approuvé sous condition l'inscription à sa cote des actions à droit de vote subalterne, qui devraient commencer à se négocier à la TSX le 8 mars 2019 sous les réserves d'usage concernant leur émission, sous le symbole «?LSPD?». La clôture du placement devrait avoir lieu le 15 mars 2019, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles.

BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc. et J. P. Morgan Valeurs Mobilières Canada inc. sont les chefs de file et coteneurs de livres du placement. Les autres preneurs fermes du placement sont Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James Ltée et Banque Scotia.

Lightspeed a par ailleurs attribué aux preneurs fermes une option de surallocation, qu'ils peuvent exercer en totalité ou en partie dans les 30 jours suivant la clôture du placement et qui leur permet d'acheter, au total, jusqu'à 2 250 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires au prix de 16 $ CA l'action.

La Société a fait viser un prospectus de base - RFPV définitif déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités en valeurs mobilières analogues de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada le 7 mars 2019. Le prospectus avec supplément - RFPV contenant de l'information sur les prix et de l'information importante sur les actions à droit de vote subalterne et sur le placement sera déposé et pourra être consulté sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com vers le 8 mars 2019.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la «?Loi de 1933?»), ou d'autres lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou d'une dispense des exigences d'inscription prévues par ces lois. Le présent communiqué ne se veut pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter des titres de Lightspeed dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Lightspeed

Lightspeed, dont le siège est situé à Montréal, au Canada, offre une plateforme conviviale et omnicanale qui facilite le commerce. La plateforme logicielle de la Société fournit à ses clients les fonctionnalités essentielles dont ils ont besoin pour échanger avec les consommateurs, gérer leurs opérations, accepter les paiements et faire croître leur entreprise. Lightspeed exerce ses activités à l'échelle mondiale dans une centaine de pays et permet aux petites et moyennes entreprises à établissements uniques ou multiples d'affronter la concurrence dans un marché omnicanal en s'adressant aux consommateurs par le biais des canaux en ligne, mobiles, sociaux et physiques. Depuis sa fondation en 2005, la Société a pris de l'essor et compte aujourd'hui environ 700 employés dans des bureaux situés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'information prospective, qui porte notamment sur la clôture du placement. L'information prospective se reconnaît à l'emploi de verbes ou d'expressions comme «?s'attendre à?», «?prévoir?», «?avoir l'intention de?» et à l'emploi d'autres expressions semblables. L'information prospective est assujettie à l'incertitude inhérente à la prévision de résultats et des situations à venir, si bien que rien ne garantit la réalisation du placement dont il est question ci-dessus aux conditions indiquées. De nombreux facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Lightspeed, peuvent empêcher la réalisation du placement ou affecter ses conditions, notamment le non-respect des conditions de clôture usuelles et les facteurs de risque et autres questions dont il est question dans les documents de Lightspeed déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités en valeurs mobilières analogues de chaque province et territoire du Canada. Sauf si la loi le requiert, Lightspeed n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement l'information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour une autre raison.

