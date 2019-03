HSBC lance son portail de développeurs PSD2 avec API étendues





HSBC a lancé un portail conçu pour permettre aux tiers prestataires de services de paiement de développer des produits et des services destinés aux entreprises et aux consommateurs européens, conformément à la deuxième directive européenne sur les services de paiement (PSD2) et aux spécifications de l'Autorité chargée de la concurrence et des marchés sur l'Open Data.

Le lancement par HSBC de son portail de développeurs PSD2, aidera les banques à satisfaire aux exigences de la directive et permettra d'accroître la concurrence et de diminuer les coûts dans le secteur européen des paiements.

Le portail de développeurs HSBC est un environnement de test sandbox sécurisé dans lequel les développeurs peuvent tester les interfaces de programmation d'application (API) pour trois services : infocompte, demande de paiement et confirmation de fonds. Les développeurs peuvent accéder à des données fictives à partir des comptes de paiement de détail et d'entreprise dans le cadre de la directive PSD2.

Nadya Hijazi, directrice mondiale de la gestion globale des liquidités et de la trésorerie chez HSBC, a déclaré : « Nous souhaitons collaborer avec de multiples parties pour développer et tester leurs applications et leurs propositions clients grâce à un accès facile et sécurisé à la vaste gamme de produits simulés et aux services sur notre portail de développeurs PSD2. Nous sommes impatients de travailler avec des prestataires de services de paiement tiers dans toute l'Europe afin d'utiliser les services de la banque HSBC et d'apporter de nouvelles innovations sur le marché grâce à un écosystème de développeurs intuitifs ».

Ce centre de test dans l'environnement sécurisé sandbox permet aux développeurs de choisir entre deux normes : Open Banking Implementation Entity (OBIE) et STET, sachant qu'un travail est en cours pour permettre d'inclure les normes du groupe de Berlin.

Le lancement du portail de développeurs PSD2 marque une nouvelle étape orientée vers plus d'innovation numérique et de concurrence pour les services de paiement, tout en garantissant des niveaux élevés de sécurité. Ces changements devraient renforcer le choix et la confiance des clients pour utiliser les services infocompte et demande de paiement lorsqu'ils ont consenti à partager leurs données financières.

Lien vers le portail https://developer.hsbc.com

