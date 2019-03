Postulez pour devenir le premier commissaire fédéral à l'équité salariale du Canada





GATINEAU , QC, le 7 mars 2019 /CNW/ - Faire progresser l'égalité entre les sexes n'est pas seulement bon pour les femmes, mais aussi pour tous les Canadiens. Lorsque les Canadiennes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale, notre économie se porte mieux, les familles prospèrent et les communautés prospèrent. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a présenté une loi proactive sur l'équité salariale dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. La Loi sur l'équité salariale est une loi historique qui fera en sorte qu'un plus grand nombre de femmes seront rémunérées équitablement pour leur travail assidu.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé la prochaine étape pour assurer une supervision et une administration efficaces de la Loi : l'appel de candidatures pour le poste de commissaire à l'équité salariale.

Un commissaire à l'équité salariale sera nommé au sein de la Commission canadienne des droits de la personne et jouera un rôle d'éducation et d'application de loi à l'égard de la nouvelle législation. Le commissaire, appuyé par une unité d'experts en la matière, sera chargé d'aider les personnes à comprendre leurs droits et obligations en vertu de la Loi et de faciliter le règlement des différends en matière d'équité salariale. Le commissaire disposera de fonds dédiés et d'un éventail de moyens d'exécution, y compris le pouvoir d'entreprendre des vérifications, de mener des enquêtes et de rendre des décisions et des sanctions administratives pécuniaires.

Les candidats intéressés ont jusqu'au 4 avril pour postuler en ligne. Le gouvernement est déterminé à mettre en place des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées par le gouverneur en conseil jouent un rôle fondamental dans notre démocratie puisqu'elles siègent à des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des organismes et des tribunaux partout au pays.

Citation

« L'équité salariale proactive n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est la chose intelligente à faire, car lorsque les Canadiennes reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale, notre économie se renforce, les familles prospèrent et les communautés prospèrent. Compte tenu du bassin de Canadiens diversifiés et talentueux dans lequel nous pouvons puiser, je sais que nous trouverons un candidat hautement qualifié qui aidera à faire en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens, quel que soit leur sexe, soient traités équitablement. J'encourage fortement tous les Canadiens intéressés et qualifiés à présenter leur candidature. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Les faits en bref

La Loi sur l'équité salariale ( Loi visant à établir un régime proactif d'équité salariale dans les secteurs public et privé fédéraux) crée un régime proactif d'équité salariale qui fera en sorte que les femmes et les hommes qui travaillent dans des milieux de travail sous réglementation fédérale, y compris dans le secteur privé sous réglementation fédérale, la fonction publique fédérale, les milieux de travail parlementaires et les cabinets du premier ministre et des ministres, touchent un salaire égale pour un travail de valeur égale. La Loi, déposée le 28 octobre 2018, a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018 et devrait entrer en vigueur en 2020.

( crée un régime proactif d'équité salariale qui fera en sorte que les femmes et les hommes qui travaillent dans des milieux de travail sous réglementation fédérale, y compris dans le secteur privé sous réglementation fédérale, la fonction publique fédérale, les milieux de travail parlementaires et les cabinets du premier ministre et des ministres, touchent un salaire égale pour un travail de valeur égale. La déposée le 28 octobre 2018, a reçu la sanction royale le 13 décembre devrait entrer en vigueur en 2020. On s'attend à ce que la Loi sur l'équité salariale contribue à réduire la partie de l'écart salarial entre les sexes associée à la sous-évaluation des tâches traditionnellement exécutées par des femmes dans les milieux de travail sous réglementation fédérale.

Liens connexes

Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi historique sur l'équité salariale proactive

Document d'information : régime d'équité salariale proactif

Site Web des nominations par le gouverneur en conseil

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 17:32 et diffusé par :