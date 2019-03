Le Canada atteint le plus faible taux de pauvreté de l'histoire





GATINEAU, QC, le 7 mars 2019 /CNW/ - Dans un pays aussi prospère que le Canada, tous les Canadiens devraient avoir une chance réelle et juste de réussir. Le gouvernement du Canada s'attache à favoriser une croissance qui profite à tous et a investi, depuis 2015, 22 milliards de dollars afin de faire croître la classe moyenne et de réduire la pauvreté.

La semaine dernière, Statistique Canada a publié les résultats de l'Enquête canadienne sur le revenu de 2017, qui a révélé que la cible à court terme de la Stratégie de réduction de la pauvreté, soit de réduire la pauvreté de 20 % d'ici 2020, a déjà été atteinte, et ce, trois ans avant la date prévue. De ce fait, le Canada a atteint le plus faible taux de pauvreté de son histoire.

Le taux de pauvreté de 9,5 % en 2017 est le plus bas jamais enregistré, basé sur le seuil officiel de la pauvreté au Canada (anciennement la mesure du panier de consommation). Ce taux sans précédent est un jalon important vers l'objectif du gouvernement du Canada de réduire la pauvreté de moitié d'ici 2030.

Le gouvernement fédéral travaille d'arrache-pied pour réduire le nombre de Canadiens vivant dans la pauvreté et renforcer l'économie. De 2015 à 2017, grâce aux programmes tels que l'Allocation canadienne pour enfants et la prestation complémentaire au Supplément de revenu garanti, 825 000 Canadiens sont sortis de la pauvreté. D'autres en sortiront à mesure que les investissements réalisés porteront leurs fruits.

Citation

« Les Canadiens vivant dans la pauvreté n'ont jamais été aussi peu nombreux et ils se joignent de plus en plus à la classe moyenne. Cela étant, nous savons qu'il reste beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi nous demeurons résolus à réduire la pauvreté de moitié d'ici 2030 en bâtissant un pays réellement prospère, diversifié et inclusif où tous les Canadiens peuvent atteindre leur plein potentiel. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Le revenu médian après impôts pour 2017 était de 59 800 dollars , soit le plus élevé de l'histoire du Canada .

, soit le plus élevé de l'histoire du . Statistique Canada publie les données sur le seuil officiel de la pauvreté au Canada depuis 2002.

depuis 2002. Une chance pour tous - la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté , publiée en août 2018, établit la mesure du panier de consommation comme étant le premier seuil officiel de la pauvreté au Canada .

, publiée en août 2018, établit la mesure du panier de consommation comme étant le premier seuil officiel de la pauvreté au . En 2017, 3,4 millions de Canadiens, soit 9,5 % de la population, vivaient dans la pauvreté, ce qui constitue une baisse comparativement au taux de 10,6 % de 2016.

Les données de 2017 reflètent également la première année complète de l'Allocation canadienne pour enfants et de la prestation complémentaire au Supplément de revenu garanti, tous deux mis en place en juillet 2016.

Entre 2015 et 2017, 52 000 aînés se sont élevés au-dessus du seuil officiel de la pauvreté au Canada .

2017, 52 000 aînés se sont élevés au-dessus du seuil officiel de la pauvreté au . Les cibles de la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté concordent avec l'objectif de développement durable des Nations Unies d'éliminer la pauvreté.

Liens connexes

Enquête canadienne sur le revenu, 2017

Une chance pour tous - La première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté

Allocation canadienne pour enfants

Supplément de revenu garanti

Stratégie nationale sur le logement

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 17:02 et diffusé par :