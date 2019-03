Viomi Technology, en partenariat avec IDC, publie un livre blanc sur les perspectives de l'IdO grand public à l'horizon 2025





Les six grandes tendances du marché de l'Internet des objets (IdO) grand public

NEW YORK, 7 mars 2019 /CNW/ - Viomi Technology Co. Ltd. (« Viomi » ou la « Société ») (NASDAQ : VIOT), l'une des principales sociétés technologiques chinoises spécialisées dans l'IdO pour la maison, en partenariat avec l'International Data Corporation (« IDC »), a dévoilé aujourd'hui un livre blanc au Nasdaq MarketSite. Le livre blanc, intitulé Consumer IoT Outlook 2025 (perspectives de l'IdO grand public à l'horizon 2025), prédit six tendances clés qui se dessinent sur le marché de l'IdO grand public.

-- Les capacités informatiques des appareils de l'IdO grand public augmenteront rapidement. La combinaison de l'intelligence artificielle et de l'IdO est la clé du développement de l'IdO grand public dans l'avenir. Par ailleurs, cette combinaison est au coeur des appareils domestiques intelligents, et elle sera le moteur du développement des technologies de détection, des capacités en matière d'acquisition de données et de la prise de décisions intelligente.

-- Différents protocoles de réseau fonctionneront de concert pour former un réseau hybride apte à assurer une connexion stable et rapide en toutes circonstances. Le développement de réseaux ad hoc ou maillés permettra d'obtenir une connexion stable et rapide. De plus, l'avènement imminent de la 5G donnera une impulsion à la connexion en toutes circonstances.

-- L'informatique en périphérie de réseau et le stockage local seront largement utilisés sur les appareils intelligents, ce qui améliorera l'efficacité du traitement informatique et la protection de la vie privée. L'informatique en périphérie de réseau fondée sur le stockage local améliorera considérablement l'efficacité du traitement informatique des données et l'utilisation du stockage local sur les appareils de l'IdO grand public améliorera considérablement la protection de la vie privée.

-- Les appareils de l'IdO grand public bénéficieront d'une intégration plus ouverte en matière de technologie et de scénarios. L'interopérabilité sera atteinte en brisant les frontières entre les produits, les plateformes et les applications.

-- L'interaction entre l'humain et l'appareil sera plus conviviale et semblera plus naturelle. L'évolution des interactions mènera à des moyens plus conviviaux et diversifiés d'interagir, y compris, sans toutefois s'y limiter, les interactions fondées sur la voix, l'image, le visage et le toucher.

-- Les appareils intelligents entreront bientôt dans une phase de prolifération, conduisant à l'émergence de services et d'applications connexes. Le volume d'expédition d'appareils domestiques intelligents sur le marché chinois devrait atteindre environ 300 millions d'unités d'ici 2022, soit un taux de croissance annuel composé de 18,9 % à compter de 2018, les appareils électroménagers représentant le segment le plus important de ce marché.

Viomi prévoit présenter le livre blanc lors de son événement de lancement de produits qui aura lieu dans le cadre de l'Appliances & Electronics World Expo (foire mondiale des appareils électroniques et des électroménagers) à Shanghai, en Chine, à 19 h (heure de Beijing) le 13 mars 2019. En collaboration avec IDC, lors de cet événement, la Société partagera ses perspectives et ses idées sur les tendances du marché de l'IdO grand public à l'horizon 2025.

