Carestream Health va vendre ses activités informatiques en soins de santé à Philips





Carestream Health a signé un accord avec Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), l'un des leaders mondiaux des technologies de la santé, pour vendre ses activités relatives aux systèmes d'information de santé (SIS) à Philips.

L'unité d'exploitation SIS de Carestream fournit des solutions informatiques d'imagerie aux hôpitaux multi-sites, prestataires de services radiologiques, centres d'imagerie et cliniques médicales de spécialité du monde entier. L'entreprise a établi de solides relations avec ses clients dans des segments de soins de santé attrayants et à croissance rapide, et elle est en bonne position pour continuer à se développer avec succès.

À la suite de cette acquisition, les activités informatiques en soins de santé de Philips ainsi étendues comprendront la plateforme d'imagerie d'entreprise de Carestream ? dont une architecture de type VNA (Vendor Neutral Archive ? archives non liées à un fournisseur), des visualisateurs de diagnostic et d'entreprise, des reportages multimédias, un module d'orchestration des flux de travail, et des outils d'analyse opérationnelle et commerciale inégalés, les meilleurs de leur catégorie ?, qui s'ajouteront à son vaste portefeuille.

« Nous avons connu une réussite mondiale dans le cadre de notre fourniture de systèmes radiologiques et informatiques d'imagerie d'entreprise visant à aider les professionnels médicaux à dispenser des soins de qualité et renforcer leurs activités », a déclaré Ludovic d'Aprea, directeur général de Carestream chez Healthcare Information Solutions. « En faisant partie de Philips, les activités SIS auront plus de chance de croître et prospérer. Les deux entreprises partagent le même engagement à l'égard d'une innovation digne de ce nom, qui est profondément ancré dans leur culture respective. Les clients auront accès à un plus large portefeuille de solutions informatiques en soins de santé pour simplifier la gestion des images médicales, permettre une collaboration efficace, et renforcer les soins aux patients. »

Tout comme Carestream, Philips a réussi à établir une forte présence mondiale, axée sur l'orientation client, l'excellence technique de classe internationale, et l'innovation permanente.

« Philips noue des partenariats avec des prestataires de soins de santé mondiaux pour connecter les personnes, l'information et la technologie avec sa détermination d'atteindre un objectif quadruple, à savoir : améliorer les expériences du patient, obtenir de meilleurs résultats en matière de santé, renforcer les expériences du personnel, et encourir de moindres coûts de santé », a déclaré Robert Cascella, directeur des activités commerciales, Precision Diagnosis, chez Royal Philips. « Cette acquisition va nous permettre d'être plus en mesure de fournir des solutions flexibles aux hôpitaux et aux systèmes de santé. La combinaison de nos innovations réussies en plateformes de systèmes d'imagerie, optimisation des flux de travail et informatique basée sur l'intelligence artificielle, avec la plateforme d'imagerie d'entreprise dans le nuage et l'empreinte géographique complémentaire de Carestream va fournir une solide assise pour réaliser la promesse du diagnostic de précision. »

Carestream conservera ses activités liées à l'imagerie médicale, aux films dentaires et industriels, aux essais non destructifs, et aux revêtements de précision, non affectées par la vente. « Ces activités établies ont de solides bases financières et des plateformes technologiques innovantes, qui ont gagné la confiance de clients loyaux, de par le monde », a déclaré David C. Westgate, président du Conseil d'administration et PDG de Carestream. « Nos efforts se concentrerons sur la fourniture d'une innovation qui change la vie ? pour les patients, clients, partenaires intermédiaires, communautés et parties prenantes ?, et nous développerons la société pour assurer sa réussite à long terme. »

Après avoir reçu toutes les approbations réglementaires et gouvernementales applicables, les avis des comités d'entreprise et des syndicats, et avoir satisfait à toutes les exigences préalables, les deux sociétés prépareront la clôture de la vente au cours du deuxième semestre de cette année, et continueront de fonctionner indépendamment jusqu'à la clôture.

Les autres clauses de la transaction ne sont pas divulguées.

À propos de Carestream Health

Carestream est un fournisseur mondial de systèmes d'imagerie médicale et de solutions informatiques ; de systèmes d'imagerie par rayons X pour les essais non destructifs ; et, également, un prestataire de services de revêtement de précision à façon pour une vaste gamme d'applications industrielles, médicales, électroniques et autres, qui bénéficient d'un réseau de services et de soutien mondial. . Pour en savoir plus sur le vaste portefeuille de produits, solutions et services de la société, veuillez contacter votre représentant Carestream ou appeler le 888-777-2072 ou consulter le site www.carestream.com.

CARESTREAM est une marque déposée de Carestream Health.

