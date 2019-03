Le gouvernement du Canada investit dans les collectivités de pêche de la Colombie-Britannique





STEVESTON, C.-B., le 7 mars 2019 /CNW/ - Les collectivités de l'ensemble du Canada bénéficient de l'appui des ports pour petits bateaux, qui stimulent les économies locales grâce au tourisme, aux loisirs et à la pêche commerciale. Les ports pour petits bateaux sont des secteurs économiques importants qui aident les collectivités côtières à créer de bons emplois et une économie locale forte. Il est essentiel de garder nos ports sécuritaires, ouverts et en bon état pour que nos collectivités côtières demeurent compétitives. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec les municipalités et d'autres intervenants pour renouveler son réseau de ports pour petits bateaux partout au pays.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada investit dans les gens, favorise une croissance inclusive et bâtit des collectivités plus fortes et plus sûres. Avec 44 000 Canadiens employés dans le secteur de la pêche commerciale, dont plus de 5 200 en Colombie-Britannique, il est important que nous soutenions cette industrie pour les années à venir.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le député de Steveston?Richmond-Est, Joe Peschisolido, ont annoncé que le gouvernement du Canada a investi plus de 33 millions de dollars dans 35 ports pour petits bateaux dans l'ensemble de la Colombie-Britannique entre 2016 et 2020, pour faire en sorte que les collectivités côtières puissent continuer à créer des emplois et que les économies locales puissent prospérer. Cet investissement s'ajoute au budget de fonctionnement actuel du Programme des ports pour petits bateaux.

Dans le cadre de notre Programme des ports pour petits bateaux, nous faisons d'importants investissements pour collaborer avec les municipalités afin de renouveler le réseau des ports pour petits bateaux, et de réparer, entretenir et construire des ports clés partout au pays. En renouvelant et en entretenant l'infrastructure maritime, nous pouvons continuer d'appuyer nos collectivités locales en créant des emplois et des opportunités qui profiteront aux pêcheurs, à leurs familles, aux résidents et aux visiteurs, tout en favorisant la croissance du secteur touristique.

Le ministre Wilkinson a également souligné l'élimination de 10 navires des ports pour petits bateaux de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme d'élimination des épaves et des navires abandonnés du Plan de protection des océans, dont plusieurs sont actuellement démantelés à Port Edward, et il est prévu que leur démantèlement sera achevé ce mois-ci.

Citations

« Le gouvernement du Canada fait des investissements sans précédent pour bâtir les collectivités du 21e siècle. Aujourd'hui, nous annonçons des investissements dans 35 ports pour petits bateaux en Colombie-Britannique. Ces investissements appuient les collectivités côtières et l'industrie de la pêche, un secteur économique clé qui aide ces collectivités partout au pays. Les investissements qui aident à améliorer les collectivités sont une priorité pour les Canadiens. Lorsque le gouvernement investit dans la collectivité, les Canadiens et l'économie canadienne en bénéficient. »

L'honorable Jonathan Willkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de renforcer les collectivités côtières de notre province. Investir dans les ports locaux pour petits bateaux aide non seulement l'industrie de la pêche commerciale, mais aussi les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Les travaux réalisés permettront de renouveler et d'entretenir l'infrastructure essentielle à la région et de stimuler les possibilités d'emploi qui profiteront aux pêcheurs et soutiendront nos collectivités locales. »

Joe Peschisolido, député de Steveston?Richmond-Est

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui a soutenu et continuera d'appuyer 35 projets portuaires dans l'ensemble de la province, notamment la reconstruction de quais flottants et de quais, l'aménagement de brise-lames, la reconstruction du réseau électrique, le dragage de bassins et d'entretien, le dessaisissement et d'autres projets.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu au port de Steveston, qui a reçu 6,8 millions de dollars pour remplacer deux quais, réparer trois grands bâtiments, entreprendre des travaux de dragage et installer un quai flottant de descente.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a investi 250 millions de dollars sur deux ans pour renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer les collectivités et les économies locales, et favoriser la création d'emplois.

a investi 250 millions de dollars sur deux ans pour renouveler son réseau de ports pour petits bateaux et collaborer avec les municipalités et d'autres intervenants pour améliorer les collectivités et les économies locales, et favoriser la création d'emplois. Cette somme s'ajoute aux 100 millions de dollars qui seront investis en 2018-2019 pour les réparations, l'entretien, la construction et le dragage dans les ports essentiels de pêche commerciale du Canada .

. Le Programme des ports pour petits bateaux a pour mandat de maintenir les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale ouverts et en bon état.

Les ports pour petits bateaux fournissent un soutien essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont les débarquements étaient évalués à près de 3,4 milliards de dollars en 2016.

Pêches et Océans Canada appuie plus de 1 000 ports au Canada grâce à plus de 5 000 bénévoles provenant des administrations portuaires.

appuie plus de 1 000 ports au grâce à plus de 5 000 bénévoles provenant des administrations portuaires. Les projets de restauration des ports sont entrepris en collaboration avec les administrations portuaires locales qui gèrent et exploitent les installations pour les utilisateurs locaux.

Le Programme d'élimination des épaves et des navires abandonnés de Pêches et Océans Canada fournit jusqu'à 1,325 million de dollars sur cinq ans aux administrations portuaires et à d'autres bénéficiaires admissibles pour retirer et éliminer les navires abandonnés et les épaves dans les ports fédéraux pour petits bateaux. À ce jour, 23 navires ont été éliminés et démantelés dans l'ensemble du pays, et des fonds ont été accordés pour en obtenir la possession légale, ce qui pourrait mener au retrait de 11 autres navires dans le cadre du programme.

Liens associés

Pour en savoir plus sur le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada : http://www.dfo-mpo.gc.ca/sch-ppb/home-accueil-fra.htm

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook,Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 15:05 et diffusé par :