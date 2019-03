Quatre entreprises et un organisme des Îles-de-la-Madeleine concrétisent leurs projets de développement et de croissance





Le gouvernement du Canada accorde près de 583 000 $ à Chantier Naval MDC, au Verger Poméloi, à Generation V Boat Builders, au Domaine des Salanges et au Club de motoneigistes de l'île du Havre-Aubert

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Chantier Naval MDC, Le Verger Poméloi, Generation V Boat Builders, le Domaine des Salanges et le Club de motoneigistes de l'île du Havre-Aubert pourront mener à bien leurs projets en bénéficiant de contributions totalisant 582 500 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à ces aides financières, Chantier Naval MDC pourra assurer l'expansion de son entreprise et améliorer sa productivité; le Verger Poméloi pourra diversifier ses activités de production; Generation V Boat Builders et le Domaine des Salanges ont pu acquérir des équipements dans le cadre du démarrage de leur entreprise; tandis que le Club de motoneigistes de l'île du Havre-Aubert s'est doté d'une nouvelle surfaceuse pour assurer la qualité et la pérennité des sentiers de motoneige.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec et du programme Croissance économique régionale par l'innovation, tous deux de DEC, permettront aux entreprises et à l'organisme bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 3,3 M$ ainsi que la création de 15 emplois aux Îles-de-la-Madeleine.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises et les organismes afin de stimuler l'innovation, de favoriser la productivité et la compétitivité, et ainsi, de contribuer à la vitalité économique des régions.

Citations

« En soutenant l'investissement dans l'amélioration de la productivité et la création d'entreprises, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion et l'innovation. Je suis fière de l'appui de notre gouvernement à la réalisation des projets du Chantier Naval MDC, du Verger Poméloi, de Generation V Boat Builders, du Domaine des Salanges et du Club de motoneigistes de l'île du Havre-Aubert, qui contribueront activement au dynamisme économique de l'archipel. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien au Chantier Naval MDC, au Verger Poméloi, à Generation V Boat Builders, au Domaine des Salanges, ainsi qu'au Club de motoneigistes de l'île du Havre-Aubert, quatre entreprises et un organisme dont le succès rejaillit sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Produit connexe

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Document d'information

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet Chantier Naval MDC inc. Contribution remboursable de 250 000 $ sur un investissement total de 1,7 M$ Le projet vise à assurer l'expansion de l'entreprise et l'amélioration de sa productivité. La contribution versée servira à la construction d'une usine, à l'aménagement du terrain, au développement de moules, à l'acquisition d'équipements, à l'achat de matériel roulant, ainsi qu'à la constitution d'un fonds de roulement. Le Chantier Naval MDC est une entreprise spécialisée en construction et réparation de bateaux de pêche commerciale en fibre de verre (principalement des homardiers et des crabiers). L'entreprise offre aussi les services de réparation de bateaux et la vente au détail d'équipements marins. Sa clientèle cible est constituée de pêcheurs professionnels et d'autres chantiers navals pour la vente de coques et autres composantes. L'entreprise emploie six personnes et trois emplois additionnels seront créés à terme. Le Verger Poméloi (9292-0032 Québec inc.) Contribution remboursable de 140 000 $ sur un investissement total de 666 678 $ Le projet vise à diversifier les activités de production de l'entreprise grâce à l'ajout d'activités de distillation. La contribution versée servira à la construction d'un nouveau bâtiment qui accueillera la cidrerie, la cuisine et la boutique, ainsi qu'à l'acquisition d'équipements. Le Verger Poméloi est une entreprise familiale en situation de relève, spécialisée en transformation de la pomme. Elle produit cinq variétés de cidres. Son verger compte environ 600 pommiers, dont plus de la moitié a atteint le stade de production. Le projet permettra de créer un nouvel emploi dans l'immédiat, de transformer des emplois saisonniers en emplois à temps plein, et de créer plusieurs autres emplois dans un futur rapproché. Generation V Boat Builders (9366-4308 Québec inc.) Contribution remboursable de 75 000 $ sur un investissement total de 640 614 $ Le projet vise le démarrage de l'entreprise. La contribution versée servira à l'acquisition et l'installation d'un moule de coque usiné à commande numérique par ordinateur (CNC) de conception professionnelle, l'achat de nouveaux outils et équipements de construction navale, l'acquisition d'un stock de production de démarrage, la sécurisation du fonds de roulement, la constitution en société et la sécurisation du financement. Generation V Boat Builders a été incorporée en septembre 2017. L'entreprise fabriquera et commercialisera une coque de bateau de pêche en fibre de verre de 45 à 49 pieds, plus longue et plus large que les bateaux actuellement construits aux Îles-de-la-Madeleine. Le moule de la coque est usiné par la technologie numérique permettant d'obtenir des traits symétriques supérieurs améliorant l'efficacité énergétique de la propulsion. Le projet permettra de créer 11 emplois. Domaine des Salanges inc. Contribution remboursable de 57 500 $ sur un investissement total de 115 000 $ Le projet vise le démarrage du Domaine des Salanges. La contribution portera sur l'acquisition et l'installation d'un système énergétique, notamment les panneaux solaires, les petites éoliennes et les cubes de stockage « ÉcoSolaris », ainsi que sur les équipements de production, dont les barils de chêne et les équipements d'embouteillage et d'étiquetage. C'est en 2006 que M. André Brossard et son fils, Laurence-Olivier, ont décidé de jeter les bases de ce projet de vignoble. Le Domaine des Salanges est situé dans les vallons de l'archipel des Îles-de-la-Madeleine et a ouvert ses portes le 1er septembre 2018. Ses vignes sont nichées au creux d'un vallon afin de les préserver des vents qui balaient l'archipel. Club de motoneigistes de l'île du Havre-Aubert inc. Contribution non remboursable de 60 000 $ sur un investissement total de 266 825 $ Le projet vise à assurer la qualité et la pérennité des sentiers de motoneige entretenus par l'organisme. La contribution portera sur l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse destinée à l'entretien mécanique des sentiers et de ses équipements périphériques. Le Club de motoneigistes de l'île du Havre-Aubert est un organisme à but non lucratif constitué en 1986. Il est le seul club de motoneige aux Îles-de-la-Madeleine. Il s'occupe de l'entretien de près de 138 km de sentiers, dont 32,9 km sont sur un sentier régional et 105,1 km sont des sentiers locaux situés sur l'Île Centrale et sur l'Île-du-Havre-Aubert. Le Club compte annuellement plus de 250 membres et près de 50 bénévoles qualifiés s'occupent de l'entretien et de la sécurité des sentiers. En résumé Nombre de projets : 5 Nombre d'emplois créés : 15 Contributions de DEC : 582 500 $ Investissements totaux générés par ces projets : 3 389 117 $

