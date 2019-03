Le gouvernement du Canada commémore Thomas Clement « Tommy » Douglas à titre de personne d'importance historique nationale -





Personnage politique très admiré, Tommy Douglas a jeté les bases d'un régime national de soins médicaux

REGINA, le 7 mars 2019 /CNW/ - Thomas Clement « Tommy » Douglas est une icône associée à la mise en oeuvre d'un programme de soins de santé public pancanadien, lequel demeure profondément lié à l'identité et aux valeurs canadiennes jusqu'à ce jour.

Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina?Wascana, a commémoré l'importance historique nationale de Thomas Clement « Tommy » Douglas dans le cadre d'une cérémonie de dévoilement d'une plaque. L'annonce a été faite au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna.

Pasteur baptiste, orateur fougueux et défenseur des droits de la personne, Tommy Douglas a été attiré vers la vie politique par les luttes humaines dont il a été témoin en Saskatchewan au cours des années 1930. Croyant que l'action politique était la meilleure façon d'améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes, Douglas a aidé à fonder et a dirigé le premier gouvernement social?démocrate de l'Amérique du Nord, la Fédération du commonwealth coopératif (FCC).

Siégeant durant cinq mandats à titre de premier ministre de la Saskatchewan, de 1944 à 1961, son gouvernement a créé un programme ambitieux et novateur de réforme sociale qui comprenait l'introduction de codes du travail et de droits de la personne, ainsi qu'une nouvelle approche à l'égard des relations entre les peuples autochtones et le gouvernement. Douglas a également exercé une influence importante sur le développement du régime d'assurance?maladie du Canada, faisant fond sur la tradition de valeurs coopératives de la Saskatchewan pour mettre en oeuvre le premier régime d'assurance-hospitalisation universellement accessible et financé par l'État, en 1947.

En 1961, Douglas est retourné à la politique fédérale à titre de chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), nouvellement créé, une alliance entre la FCC et le Congrès du travail du Canada. Au cours de ses 10 ans à titre de chef du NPD, il a exercé une influence considérable dans le contexte d'un gouvernement minoritaire, préconisant l'adoption de programmes de bien?être social nationaux, tels que les pensions de vieillesse, et la défense des droits de la personne.

« Au nom du gouvernement du Canada, je suis honoré de commémorer l'importance historique nationale de Tommy Douglas. Par sa compassion et son engagement indéfectible à l'égard de la justice sociale, et son intégrité, il a aidé à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes. Par?dessus tout, il nous a laissé le legs d'un régime d'assurance santé financé par l'État, partout au Canada, qui est au coeur de nos valeurs canadiennes. Originaire de la Saskatchewan, je suis fier des réalisations de Tommy Douglas et j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage au sujet de son rôle important dans l'histoire de notre pays. »

L'honorable Ralph Goodale

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina?Wascana

Tommy Douglas est né le 20 octobre 1904 à Falkirk, en Écosse, d'une famille religieuse de la classe ouvrière, qui l'a encouragé à débattre de politique, de religion et d'actualité tout en restant ouvert à d'autres points de vue. La famille a déménagé au Canada en 1911.

est né le 20 octobre 1904 à Falkirk, en Écosse, d'une famille religieuse de la classe ouvrière, qui l'a encouragé à débattre de politique, de religion et d'actualité tout en restant ouvert à d'autres points de vue. La famille a déménagé au en 1911. Souvent la conscience du Parlement au sujet des libertés civiles, Tommy Douglas était l'un des rares politiciens à élever la voix contre l'intolérance de la guerre froide et l'imposition de la Loi sur les mesures de guerre au cours de la crise d'octobre de 1970.

était l'un des rares politiciens à élever la voix contre l'intolérance de la guerre froide et l'imposition de la au cours de la crise d'octobre de 1970. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique au sujet de l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du Canada .

