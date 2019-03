CSC met les entreprises en garde contre une hausse du nombre de piratages DNS





CSC rejoint l'Agence de la cybersécurité et de la protection des infrastructures du Département américain de la sécurité intérieure, le Centre national britannique de la cybersécurité, ainsi que des entreprises de premier rang, notamment Cisco® Talos, FireEye®, et Akamai, pour alerter les entreprises et le public quant aux récentes attaques généralisées et cautionnées par des États contre les systèmes de noms de domaine (DNS). Les cibles de ces attaques sont des entités gouvernementales, des entreprises, les télécommunications et les infrastructures. Ces piratages provoquent la redirection des sites Internet et des courriers électroniques dans le but de recueillir des informations sensibles. Nous recommandons aux entreprises de rester vigilantes et d'appliquer des protocoles de sécurité pour réduire leur exposition.

"Les attaques DNS peuvent permettre aux criminels de rediriger le trafic Internet d'un site légitime vers un site délictueux, ce qui fait courir des risques considérables aux particuliers et aux entreprises", déclare Mark Flegg, directeur des produits pour les services de sécurité chez CSC. "Les récentes attaques sont complexes et agressives. Elles exploitent les faiblesses des infrastructures DNS, qu'un grand nombre d'entreprises négligent après les avoir mises en place. Nous conseillons vivement à nos clients d'utiliser les outils et les directives disponibles pour sécuriser leurs infrastructures numériques."

En réponse aux risques de piratage DNS et aux autres cyberattaques, CSC créa le CSC Security CenterSM en 2018. Il s'agit d'une interface en ligne élaborée à partir d'algorithmes propriétaires avancés et conçue pour identifier les zones d'ombre dans la sécurité des noms de domaine, des DNS, et des certificats numériques, qui rendent les actifs de marque en ligne vulnérables au piratage DNS, à l'hameçonnage (phishing) et aux dénis de service distribué.

"Les piratages de domaine et DNS ne sont pas de nouvelles menaces de sécurité. C'est pour cette raison que nous avons mis au point le Centre de sécurité CSC, et nous sommes encouragés par le fait que des centaines des plus grandes entreprises au monde l'utilisent pour protéger les éléments en ligne critiques qui leur permettent de fonctionner", déclare Mark Calandra, directeur général CSC Digital Brand Services. "La sophistication et l'impact de la récente vague d'attaques fait office d'avertissement, et rappelle que la gestion efficace des noms de domaine, des DNS, et des certificats numériques doit jouer un rôle central dans l'optimisation de la politique de sécurité de toute société ayant une présence en ligne."

Le Centre de sécurité CSC identifie de manière proactive les domaines critiques, et les surveille sans interruption afin d'en assurer la protection. Le service comprend la vérification des registres, une fonction de verrouillage au niveau du registraire pour empêcher les modifications non-autorisées, l'analyse des permissions des utilisateurs, et la vérification que les certificats d'hébergement DNS et numériques sont bien appliqués.

"Le nouveau Centre de sécurité CSC a été une agréable surprise", déclare Altan Changezi, architecte principal des infrastructures chez Manulife. "Il me permet de visualiser rapidement notre configuration globale d'actifs numériques chez CSC. Ceci comprend le statut de nos domaines les plus importants, ainsi que le nombre d'utilisateurs avec un accès privilégié à nos sites Internet gérés par CSC. Cet outil nous permet de prendre des décisions proactives pour garder le contrôle de nos actifs, mais aussi pour sécuriser nos comptes."

L'identification et la surveillance permanentes des domaines critiques pour alerter les sociétés sur les zones d'ombre dans leur sécurité, afin qu'elles prennent des mesures rapides pour réduire les menaces en ligne contre leur présence Internet, les données client, et les fonctions commerciales critiques.

"Le Centre de sécurité CSC nous a montré où nous devions renforcer nos fournisseurs, mettre à jour nos protocoles de permissions et de sécurité pour qu'ils restent cohérents avec l'importance du site Internet, et bien plus encore", souligne John Howell, responsable des opérations TI à la Football Federation Australia. "Très intuitive, l'interface nous alerte sur les points que nous devons surveiller et là où nous devons augmenter la sécurité. Je n'ai jamais vu une solution comme celle-ci avant, et savoir que je peux parler à mon représentant CSC de toutes les zones d'ombre identifiées dans notre sécurité, nous procure la tranquillité d'esprit et la garantie que nos données et celles de nos clients sont protégées."

Le Centre de sécurité CSC aide les clients à réduire leur exposition aux cybercriminels grâce à une surveillance centralisée de tous les éléments à risque.

À propos de CSC

CSC aide les entreprises à prospérer en ligne. Nous contribuons à la gestion, promotion et sécurisation des actifs les plus précieux de nos clients, pour les protéger des cybermenaces. Dans le monde entier, de grandes entreprises choisissent CSC comme partenaire de confiance, notamment plus de 65% des sociétés figurant au classement "100 Best Global Brands" d'Interbrand®. En s'appuyant sur une technologie de pointe, Digital Brand Services génère des résultats exceptionnels grâce à notre structure unique de gestion de comptes. Vous serez en contact quotidien avec notre équipe d'experts pour garantir que votre marque ait toutes les cartes en main pour réussir au 21e siècle. Nous vous aidons à renforcer, sécuriser, surveiller, déployer, puis optimiser et promouvoir vos marques, afin de maximiser votre présence digitale, protéger votre propriété intellectuelle numérique, et réduire vos coûts. CSC est le chef de file mondial de services de marques numériques pour les entreprises. Basé à Wilmington, dans le Delaware, CSC dispose également de bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, et en Asie-Pacifique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter cscdigitalbrand.services.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 14:50 et diffusé par :