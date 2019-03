Le gouvernement du Canada investit dans une technologie verte de gestion des déchets





Le robot-trieur de déchets éliminera des tonnes de détritus des lieux d'enfouissement et réduira les émissions de gaz à effet de serre



TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 mars 2019 /CNW/ - Les entreprises de technologies propres soutiennent la croissance économique et créent des emplois dans toutes les industries et dans toutes les régions du Canada. Elles contribuent aussi à protéger notre environnement. Il est donc clair que le futur de l'innovation passe par les technologies propres. Le gouvernement du Canada fait de ces technologies une priorité de manière à préserver le leadership international du Canada dans ce marché à forte croissance.

Aujourd'hui, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 1,4 million de dollars dans Waste Robotics. Les fonds sont octroyés par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC), qui aide des entreprises canadiennes à commercialiser leurs technologies propres.

L'investissement d'aujourd'hui permettra à Waste Robotics de mettre au point un système plus efficient de tri des déchets commerciaux en faisant appel à la technologie de pointe ainsi qu'à l'intelligence artificielle. Ce système contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre en réorientant des dizaines de milliers de tonnes de matières organiques destinées aux décharges chaque année. Les fonds versés aujourd'hui aideront Waste Robotics à se positionner en tant que chef de file mondial dans le domaine des solutions robotisées de tri des déchets et des matières recyclables. Les petites et moyennes entreprises comme Waste Robotics jouent un rôle prépondérant sur le marché des technologies propres puisqu'elles stimulent l'économie et nous aident à atteindre nos objectifs en matière de changement climatique.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des entreprises qui, comme Waste Robotics, jouent un rôle déterminant dans la création et la mise au point de technologies propres au pays. Notre gouvernement met aujourd'hui la priorité sur les technologies propres pour que demain tous les Canadiens puissent récolter les fruits de ce marché à forte croissance. »

-- Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François?Philippe Champagne

« Les technologies propres ne se limitent pas à un secteur en particulier. Lorsque nous soutenons les technologies vertes, nous soutenons notre économie en entier puisque nous créons des emplois bien rémunérés tout en aidant à protéger l'environnement. Les investissements dans les technologies propres peuvent contribuer à remédier à certains des grands enjeux mondiaux au chapitre de l'environnement, tant au pays qu'à l'échelle planétaire. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Tout le monde sait ce que le recyclage demande à la maison. Ce robot aidera les villes à accomplir cette même activité, mais de manière exponentielle, sophistiquée et innovante pour que moins de déchets se retrouvent dans les décharges chaque année. »

-- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Waste Robotics développe des systèmes de tri intelligents qui révolutionnent l'industrie du recyclage des matières résiduelles et contribuent significativement au développement durable. Nous sommes donc très heureux de pouvoir bénéficier de l'appui de TDDC afin de faire la démonstration en conditions réelles et commerciales de nos technologies et d'ainsi consolider l'essor de Waste Robotics. »

-- Le fondateur et président-directeur général de Waste Robotics, Eric Camirand

Waste Robotics travaille à construire un système robotisé multi-segments et à haute capacité de tri des déchets afin d'améliorer l'efficience et le rapport coût-efficacité des activités de collecte et de tri des matières organiques et recyclables.

Technologies du développement durable Canada aide les entrepreneurs canadiens à mettre au point de nouvelles technologies environnementales, et à en faire la démonstration, afin de résoudre des problèmes liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air, et à la propreté de l'eau et des sols.

aide les entrepreneurs canadiens à mettre au point de nouvelles technologies environnementales, et à en faire la démonstration, afin de résoudre des problèmes liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air, et à la propreté de l'eau et des sols. La liste 2019 Global Cleantech 100 (anglais) reconnaît les entreprises qui mettent de l'avant les idées de technologies propres les plus prometteuses et innovatrices. Cette année, 12 entreprises canadiennes figurent sur cette liste et 10 d'entre elles ont obtenu des fonds de Technologies du développement durable Canada .

. Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement a investi plus de 2,3 milliards de dollars pour favoriser l'essor et l'expansion des entreprises de technologies propres.

Les entreprises de technologies propres peuvent obtenir des conseils d'une équipe d'experts provenant de l'ensemble du gouvernement par l'entremise du Carrefour de la croissance propre. Le Carrefour est un point de contact unique et convivial pour tous les programmes et services liés aux technologies propres.

Pilotée par Développement économique Canada pour les régions du Québec, la Stratégie fédérale d'innovation et de croissance pour les régions du Québec priorise les actions du gouvernement fédéral pour favoriser l'adoption et le développement de pratiques innovatrices et assurer la croissance pour tous et pour toutes les régions du Québec. Ainsi, la Stratégie favorise la création d'emplois stables et bien rémunérés.

