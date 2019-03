VSBLTY nomme à son conseil consultatif 2 anciens agents du FBI et un expert en marketing de distribution





PHILADELPHIE, 7 mars 2019 /CNW/ - VSBLTY Groupe Technologies Corp. (la « Société » ou « VSBLTY ») (CSE : VSBY) (Francfort : 5VS), l'une des principales sociétés de technologies et de logiciels destinés au commerce de détail pour la mesure de l'audience en tirant parti de l'apprentissage-machine par l'entremise de la vision par ordinateur, annonce aujourd'hui la nomination de Jeffrey S. Muller, Jim DiOrio et C. Patrick Kroc au tout nouveau conseil consultatif de la Société, selon Jay Hutton, cofondateur et chef de la direction.

Muller est président et chef de la direction de Muller Group International, alors que DiOrio est président et chef de la direction de J3 Global, Inc. Kroc, pour sa part, est l'ancien vice-président directeur de News America Marketing (NAM), une division de News Corporation.

« Nous sommes très heureux de voir ces trois cadres chevronnés remplir des fonctions consultatives au sein de notre firme, alors que nous faisons avancer de manière constante la fusion du marketing et de la sécurité », déclare Hutton. « La carrière de Patrick Kroc s'échelonne sur 18 ans investis à NAM, lui qui est un expert des médias et du marketing, tandis que Jeff Muller et Jim DiOrio, qui ont tous deux servis comme agents spéciaux du FBI sont très expérimentés en services-conseils visant l'évaluation stratégique du risque pour le compte de sociétés et d'organismes gouvernementaux. Tout cela vient renforcer notre expertise en sécurité », a-t-il ajouté.

Menant ses activités dans 25 pays, l'entreprise de Muller est particulièrement apte à épauler l'ensemble des paliers du gouvernement ainsi que les sociétés et les organisations nationales et internationales alors qu'ils sont confrontés à de nouveaux défis émergents dans une conjoncture internationale de plus en plus complexe sur le plan de la sécurité. Muller est un professionnel d'expérience ayant un lot unique d'antécédents attribuables à plus de 30 années découlant de leadership militaire (Marine), d'opérations d'application des lois fédérales (FBI) et de création et de mise en oeuvre de programmes associés à la sécurité nationale, à la lutte au terrorisme et aux armes de destruction massive (Maison-Blanche). Il administrait l'ensemble des contre-mesures et des activités de prévention à l'échelle nationale et internationale pour la division de la sécurité nationale et la direction des armes de destruction massive du FBI. Il a aussi mis sur pied des programmes personnalisés de technologie intégrée pour sécuriser les 18 secteurs de l'infrastructure essentielle des États-Unis. Muller a conçu et dirigé le programme sur les armes de destruction massive d'INTERPOL, servant les 190 pays membres. Son expérience nationale et internationale est vaste lorsqu'il est question de forces militaires, de services de police, d'agences de sécurité nationale et d'organismes de renseignement. Il est également directeur général de son organisme non gouvernemental, The CBRNE Global Alliance, établi à Genève.

La société d'experts-conseils en matière de sûreté mondiale de DiOrio, elle, fournit des solutions complètes de sécurité et d'enquête aux particuliers et aux sociétés commerciales. Gestionnaire à la retraite d'agents spéciaux auprès du Federal Bureau of Investigation, il dispose d'une vaste expérience au sein des milieux complexes, militaires et gouvernementaux, ainsi que ceux à haut risque. À l'occasion de son passage au FBI, DiOrio a géré plusieurs dossiers en collaboration avec le NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). DiOrio connaît à fond la sécurité d'événements, l'évaluation des risques, le soutien juridique complexe, la gestion directe de crises, la formation d'atténuation et la consultation événementielle dite « Golden Hour/Catalytic ». Formé à l'académie de service et ayant déjà combattu, il est considéré comme un leader visionnaire ayant des compétences interpersonnelles exceptionnelles.

Alors qu'il était à NAM, Kroc, pour sa part, était responsable de toutes les relations de vente au détail des États-Unis et du Canada, et a dirigé un effectif de terrain de plus de 3000 employés affectés au marchandisage de détail. Il a mis sur pied une initiative de ventes marketing visant l'acheteur, faisant passer les ventes annuelles de 3 M$ à plus de 200 M$. Kroc a aussi assuré la gestion de l'ensemble des voies commerciales, dont les principaux détaillants du pays. Il met désormais à profit ses grandes compétences de gestionnaire, de leader et d'analyste en offrant des services de consultation aux entreprises émergentes.

