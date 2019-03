Centre Laval présente l'exposition La Vallée par Lucas Saenger





LAVAL, QC, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Centre Laval est heureux d'annoncer la présentation de l'exposition La Vallée par l'artiste Lucas Saenger à la galerie urbaine Amalgame. La Vallée est une oeuvre évocatrice de calme et de poésie, grâce à des paysages où nuit et jour se côtoient et se complètent. Il sera possible de découvrir l'exposition jusqu'au 9 mai 2019.

Développée en collaboration avec la Centrale des artistes au printemps 2018, le concept unique de la galerie Amalgame permet la découverte d'artistes en arts visuels, médiatiques et numériques à l'intérieur de lieux atypiques dans un cadre non-commercial.

Cominar permet aux consommateurs de pouvoir admirer les oeuvres d'artistes émergents et ainsi, de permettre au Centre Laval de jouer un rôle dans l'implantation de nouveaux lieux de diffusion lavallois.

LUCAS SAENGER

Après avoir passé quelques années à exercer en tant que graphiste, Lucas Saenger travaille maintenant en tant qu'artiste indépendant sur des projets variés, de logo à des peintures murales, en passant par des pochettes d'albums.

« Mon travail se développe de plusieurs manières. D'une part, des visuels très épurés et minimalistes, et d'autre part, des dessins plus instinctifs, se rapprochant plutôt d'un univers type bande dessinée ».

Mêlant inspirations aussi diverses que variées, allant de l'univers manga et du graphisme végétal de Miyazaki, au collectif d'illustrateurs tel que The Weird, Lucas a su tirer l'huile essentielle de chaque mix, pour créer son propre univers visuel.

À propos du Centre Laval

Propriété de Cominar, le Centre Laval est au coeur de la vie des Lavallois depuis 1968 et regroupe 130 magasins, dont Ares, Avril Supermarché Santé, La Baie d'Hudson, Lee Valley, Marshalls - HomeSense et Sportium, en plus de commerces de services et des restaurants. Le Centre Laval jouit d'une excellente visibilité, étant situé en bordure de l'autoroute 15, au coeur du nouveau centre-ville de Laval et bénéficiant ainsi d'une proximité avec Place Bell et de la station de métro Montmorency.

À propos de Cominar

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 415 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles à bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 37,5 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Montréal, Québec et Ottawa. Cominar a pour objectifs de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille immobilier.

À propos de la Centrale des artistes

La Centrale des artistes est une entreprise d'économie sociale (OBNL) incorporée en octobre 2007. Elle s'est donnée pour mission de créer et produire des projets et événements culturels structurants au bénéfice de la relève artistique dans tous les champs disciplinaires. Elle appuie le développement culturel et stimule le rapprochement des arts et de la culture avec divers secteurs d'activités par des initiatives durables.

