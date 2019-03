Tradeweb Markets dépose le formulaire S-1 de déclaration d'enregistrement en vue d'un premier appel public à l'épargne





Tradeweb Markets, un opérateur mondial de premier plan du secteur des marchés électroniques de taux, du crédit, des marchés monétaires et d'actions, a annoncé aujourd'hui que Tradeweb Markets Inc. avait déposé auprès de la Securities and Exchange Commission une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 en vue de lancer une offre publique initiale de vente de ses actions ordinaires de Classe A. Le nombre d'actions qui seront offertes et la fourchette de prix de l'offre ne sont pas encore fixés. Tradeweb a l'intention d'inscrire ses actions ordinaires de Classe A au NASDAQ Global Select Market sous le symbole "TW".

Tradeweb compte utiliser le produit net de l'offre pour acquérir des participations auprès de certains détenteurs de titres. À la suite de l'offre, Refinitiv continuera à détenir une majorité de contrôle dans Tradeweb.

J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley agissent en qualité de co-syndicataires de l'offre.

L'offre proposée de ces titres ne sera faite qu'au moyen d'un prospectus. Une fois disponible, un exemplaire du prospectus provisoire relatif au premier appel d'offre public à l'épargne pourra être obtenu auprès de J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par e-mail à l'adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com ou sans frais au nº de tél. (866) 803-9204; Citigroup Global Markets Inc., à l'attention du Département des prospectus, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au nº (800) 831-9146; Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention du Département des prospectus, 200 West Street, New York, New York 10282, par e-mail à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ou par téléphone au nº (866) 471-2526; ou Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention du Département des prospectus, 180 Varick Street, 2e étage, New York, New York 10014.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d'enregistrement ne prenne effet. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces valeurs mobilières dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets est l'un des principaux opérateurs mondiaux de marchés électroniques pour les taux, le crédit, les marchés monétaires et les actions. Fondé en 1996, Tradeweb fournit un accès aux marchés, des données et des analyses, des services de trading électronique, de traitement et de reporting directs pour plus de 40 produits à des clients des marchés institutionnels, de gros et de détail. Les technologies de pointe développées par Tradeweb améliorent la détermination des prix, l'exécution des ordres et les flux de transactions, tout en permettant d'augmenter les volumes et en contribuant à réduire les risques liés aux opérations de trading des clients. Tradeweb sert environ 2.500 clients dans plus de 60 pays. Par jour de bourse, la valeur nominale des transactions facilitées par Tradeweb atteint en moyenne plus de 540 milliards de dollars.

