Le gouvernement du Canada protégera des terres agricoles exploitées au Manitoba





WINNIPEG, le 7 mars 2019 /CNW/ - La nature est un élément important de notre identité canadienne. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada double la superficie de nature protégée sur les terres et dans les océans du Canada.

Aujourd'hui, le député de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette, a annoncé que le gouvernement du Canada collabore avec la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba pour protéger les habitats prioritaires du Manitoba. Cet investissement de 306 000 dollars contribuera à la conservation de 971 hectares d'habitats naturels sur des terres agricoles exploitées. La protection de terres humides en grave danger de disparition offre aux terres agricoles du Manitoba des avantages sur le plan de la biodiversité, de la gestion des inondations, de la qualité de l'eau et de l'adaptation aux changements climatiques. Ces nouvelles aires protégées comportent également des prairies et d'autres habitats importants pour quelque 16 espèces en péril, dont la Pie-grièche migratrice, le Pipit de Sprague, la Buse rouilleuse et le Plectrophane à ventre noir.

En travaillant ensemble, nous pouvons établir des collectivités solides et saines, tout en protégeant notre nature et les espèces sauvages qui en dépendent.

Citations

« Le Canada est déterminé à doubler la superficie de nature protégée sur nos terres et dans nos océans. Le travail de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba pour protéger les habitats sur les terres agricoles exploitées est un bel exemple de travail qui contribuera à protéger notre environnement et à stimuler notre économie. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La province du Manitoba est heureuse de prendre part à ce grand effort pour conserver des habitats importants et de donner l'occasion à leur faune et à leur flore uniques de s'épanouir et de subsister comme partie intégrante de l'héritage de tous les Manitobains au fil des ans. »

- Rochelle Squires, ministre du Développement durable du Manitoba

Faits en bref

Le financement de cette importante initiative environnementale provient du Fonds de la nature du Canada , qui constitue un investissement de 500 millions de dollars visant à soutenir les efforts des partenaires dont la participation est cruciale pour atteindre nos objectifs en matière de conservation de la nature.

