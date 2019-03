Le gouvernement du Canada fait don d'hélicoptères excédentaires de la Garde côtière





WINNIPEG, le 7 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient l'épanouissement d'un personnel bien formé et hautement qualifié pour servir au sein de l'industrie aérospatiale de demain, en faisant don de biens excédentaires de la Garde côtière à des collèges et universités partout au Canada. Ces dons permettent d'aider à appuyer la formation en entretien d'aéronefs au Canada, en fournissant aux étudiants une expérience pratique.

Au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, le député de Charleswood ? St. James ? Assiniboia ? Headingley, Doug Eyolfson, a annoncé aujourd'hui que le Collège Red River a reçu un hélicoptère Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO-105 de la Garde côtière. Neuf autres établissements d'enseignement situés au Canada ont également reçu comme don un hélicoptère BO 105..

Les dix hélicoptères BO-105 de la Garde côtière ont été en service à la Garde côtière canadienne pendant plus de 30 ans. Le premier hélicoptère BO-105 a été acquis par la Garde côtière en avril 1985, et le tout dernier, en avril 1988. La flotte d'hélicoptères joue un rôle essentiel à l'appui des programmes tels que le déglaçage, la communication maritime, les aides à la navigation, l'intervention environnementale, la protection des voies navigables, la conservation et la protection, la science, et le soutien aux autres ministères du gouvernement, au besoin.

Dans le cadre du Plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière, le gouvernement du Canada a acquis et déployé 22 nouveaux hélicoptères, incluant 15 hélicoptères de transport de léger tonnage (Bell 429) et sept hélicoptères de transport de moyen tonnage (Bell 412EPI).

Citations

« Je suis fier que ces hélicoptères de la Garde côtière aideront les étudiants partout au pays à se perfectionner, en leur offrant la possibilité d'acquérir une expérience pratique. Ces actifs ont une longue histoire et font partie du patrimoine de la Garde côtière. Je suis heureux que les générations à venir pourront en profiter pour acquérir l'expertise nécessaire en entretien d'aéronefs de haut niveau ».

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les étudiants du Collège Red River bénéficieront du don du gouvernement du Canada. Il n'y a rien de tel que de pouvoir offrir aux étudiants la possibilité de se perfectionner et d'améliorer leurs compétences en apprenant directement sur des hélicoptères de la Garde côtière ».

Doug Eyolfson, député de Charleswood-St.James-Assiniboia-Headingley

« L'apprentissage et la recherche appliqués sont à la base de ce que nous enseignons au Collège Red River, et le don d'hélicoptères de la Garde côtière du gouvernement du Canada nous aide à continuer d'offrir des possibilités de formation pratique et à la fine pointe. Il aidera à préparer les étudiants à devenir des chefs de file dans l'industrie aérospatiale et aéronautique du Manitoba, qui est l'une des plus importantes au Canada ».

Paul Vogt, président-directeur général du Collège Red River

Faits en bref

Au total, dix établissements d'enseignement ou de formation approuvés par Transports Canada et offrant des programmes pour techniciens d'entretien d'aéronefs, partout au Canada , ont reçu comme don un hélicoptère BO-105.

, ont reçu comme don un hélicoptère BO-105. Les instituts de formation canadiens qui reçoivent comme dons les hélicoptères BO105 comprennent : Northern Lights College , Dawson Creek (C.-B.); British Columbia Institute of Technology, Richmond (C.-B.); Southern Alberta Institute of Technology , Calgary (C.-B.); Red River College , Winnipeg ( Manitoba ); Canadore College, North Bay ( Ontario ); Centennial College of Applied Arts and Technology, Scarborough, ON ; le Collège Algonquin, Ottawa, ON ; l'École nationale d'aérotechnique (Cégep Édouard-Montpetit), Saint-Hubert, QC ; Nova Scotia Community College, Dartmouth , N.-É. et le Collège de North Atlantic, Gander, T.-N.-L.

, (C.-B.); British Columbia Institute of Technology, (C.-B.); , (C.-B.); , ( ); Canadore College, ( ); Centennial College of Applied Arts and Technology, ; le Collège Algonquin, ; l'École nationale d'aérotechnique (Cégep Édouard-Montpetit), ; College, , N.-É. et le Collège de North Atlantic, Gander, T.-N.-L. La Garde côtière canadienne a terminé la construction et la livraison de 15 hélicoptères de transport léger Bell 429 et de 7 hélicoptères de transport moyen Bell 412EPI dans le cadre de son Plan de renouvellement de la flotte toujours en cours. Les 22 nouveaux hélicoptères ont tous été déployés aux bases de la Garde côtière partout au pays.

de 7 hélicoptères de transport moyen Bell 412EPI dans le cadre de son Plan de renouvellement de la flotte toujours en cours. Les 22 nouveaux hélicoptères ont tous été déployés aux bases de la Garde côtière partout au pays. La Garde côtière canadienne construit actuellement un simulateur de vol complet qui doit offrir une plateforme pour la formation sur la nouvelle flotte.

Les établissements bénéficiaires utiliseront les hélicoptères BO-105 pour la formation pratique sur les programmes de mécanique et d'ingénierie.

Liens connexes

