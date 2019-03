La Banque africaine de développement tiendra ses Assemblées annuelles en juin à Malabo, Guinée équatoriale





ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le Groupe de la Banque africaine de développement tiendra ses Assemblées annuelles du 11 au 14 juin 2019 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, suite à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties.

"Le gouvernement et la population de Guinée équatoriale sont prêts et ont hâte d'accueillir l'événement phare de la Banque africaine de développement en 2019", a déclaré Bernardo Abaga Ndong, coordinateur général du comité national technique Equato-guinéen, en charge de l'organisation des Assemblées annuelles.

"Nous sommes déterminés à faire de ces Assemblées annuelles dans notre pays, un succès des plus retentissants, qui renforcera notre prestige national, car un événement avec plus de 3.000 participants n'est pas une mince affaire à organiser", a ajouté Ndong. Un aide-mémoire pour un bon accueil de l'événement en Guinée équatoriale a été signé le 27 février à Abidjan, en marge des consultations régionales annuelles (du 25 février au 1er mars), avec les gouverneurs des pays actionnaires africains, et auxquelles assistait le ministre des Finances de Guinée équatoriale, Lucas Abaga Nchama.

Le chef du protocole de la Banque, André Basse, qui représentait l'institution lors de la signature, a salué la Guinée équatoriale, en tant que pays hôte, pour son engagement à garantir le succès des Assemblées annuelles de la Banque, qui, cette année, vont se tenir sur le continent, après avoir été organisées en Corée du sud et en Inde ces deux dernières années.

Le thème retenu en 2019 par la Banque pour ces Assemblées annuelles est l'intégration régionale, une des cinq grandes priorités stratégiques de l'institution : "High 5": éclairer l'Afrique ; nourrir l'Afrique ; industrialiser l'Afrique ; intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.

Avec un milliard d'habitants, le continent africain génère un PIB total de 3 400 milliards de dollars. Un tel marché est susceptible de créer d'immenses opportunités pour les entrepreneurs du continent. Mais pour arriver à un tel résultat, les gouvernements africains et les communautés économiques régionales doivent intensifier leurs efforts pour faciliter la libre circulation des personnes, des biens, des services et du commerce à travers leurs frontières.

Les Assemblées annuelles de la Banque sont une opportunité unique d'aborder les défis auxquels le continent est confronté et aussi de proposer des moyens pour avancer dans l'intégration régionale de l'Afrique.

Environ 3 000 participants sont attendus à Malabo, parmi lesquels des ministres des finances, des gouverneurs de banques centrales, des banquiers, des parlementaires, des représentants de la société civile, des dirigeants d'organisations internationales et des chefs d'entreprises de premier plan issus des Etats membres de la Banque africaine de développement.

Media Contact: Chawki Chahed, Chargé de Communication en Chef, Banque africaine de développement Tél. +225 20 26 27 02 / +225 75 75 31 20 / email: c.chahed@afdb.org

