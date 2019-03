Spinnaker Support annonce ses résultats de performance pour l'exercice 2018





DENVER, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services tiers Oracle et SAP, a annoncé aujourd'hui les faits marquants en matière de performances pour son exercice fiscal total se terminant le 31 décembre 2018.

«?En 2018, nous avons célébré nos 10 ans au service des utilisateurs d'Oracle et de SAP qui recherchaient un meilleur moyen d'obtenir une assistance pour leurs logiciels d'entreprise critiques?», a déclaré Matt Stava, PDG de Spinnaker Support. «?Les revenus, les réservations, les marges brutes, les nouveaux clients nets et la satisfaction de la clientèle ont tous atteint des niveaux records. La demande mondiale continue d'augmenter à un rythme régulier pour notre palette unique de services. À mesure que les feuilles de route du cloud progressent, les responsables informatiques se rendent compte qu'ils peuvent innover avec succès dans le cadre de notre modèle de service d'assistance tiers, tout en finançant la transition grâce aux économies de coûts considérables.?»

Croissance de l'entreprise et expansion géographique

Les nouvelles comptabilisations nettes de ventes ont augmenté de 31,9 % par rapport à l'exercice 2017.

Le nombre de clients est passé à 1?078. Aujourd'hui, nous assistons des clients sur les six continents.

La société est restée rentable pendant 40 trimestres consécutifs.

Le nombre d'employés a augmenté de 26,4 % par rapport à l'exercice 2017, avec l'ajout de ressources dans les neuf centres d'assistance mondiaux.

Des offres de services étendues, y compris le support SAP Sybase, Oracle License Compliance et Audit Defense.

Nomination de Jae Sam Lee au poste de directeur adjoint des opérations d'assistance en Asie-Pacifique.

au poste de directeur adjoint des opérations d'assistance en Asie-Pacifique. Amélioration continue des capacités déjà solides de sécurité et de protection contre les vulnérabilités des applications

Satisfaction de la clientèle et témoignages

La satisfaction de la clientèle a atteint un taux record de 98,7 %, avec des notes élevées pour la qualité du support, la réactivité, les connaissances techniques et fonctionnelles, la compréhension de l'environnement unique du client et la résolution des problèmes.

L'intention des clients de recommander nos services a de nouveau dépassé les 90 %.

«?Nous nous sommes efforcés de faire en sorte que notre relation avec Oracle fonctionne et de trouver des ressources pour aider à mettre en oeuvre la nouvelle technologie dans des outils 9.1 comme Orchestrator. Oracle voulait seulement discuter de la migration vers ses propres solutions cloud, qui n'étaient d'aucune valeur pour nous. Notre équipe informatique ne recevait que des réponses hâtives de la part du support Oracle à nos demandes de service ouvertes. Les problèmes de correction de bogues que nous signalions restaient des mois sans réponse ni progrès de la part d'Oracle. Layne a dû continuer d'embaucher des contractants pour développer ses propres correctifs ou améliorations aux fonctionnalités existantes. Notre assistance JD Edwards actuelle fournie par Spinnaker Support est de loin supérieure, et nous aimons notre équipe dédiée sur laquelle nous pouvons toujours compter », Sherry Hunyadi, directrice adjointe, Layne Christensen

« Le service de Spinnaker Support est significativement supérieur à celui d'Oracle. Nous sommes particulièrement ravis de la rapidité avec laquelle un expert en la matière est disponible pour nous aider. Cela pouvait prendre des heures avec le support Oracle et à peine quelques minutes avec Spinnaker Support?», aéroport d'Édimbourg

«?Ça fonctionne, tout simplement?», Tytti Erkama, directrice du développement des solutions chez Vaisala, s'exprimant au sujet du support de la suite E-Business de Spinnaker Support lors du Gartner Sourcing, Procurement, Vendor & Asset Management Summit 2018 à Londres. Lors de la séance de questions et réponses, il a été demandé à Mme Erkama de comparer le modèle d'assistance fourni par le fournisseur de logiciels par rapport au modèle d'assistance fourni par un tiers, sur une échelle de 1 (faible) à 10 (élevé). Elle a donné la note de 9 sur 10 à Spinnaker Support, indiquant qu'elle ne donne pas de notes parfaites «?parce que sa culture finlandaise n'autorise pas la perfection?».

Certifications et récompenses

Certifications nouvelles et continues : ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, Cyber Essentials, Privacy Shield, tout en observant les normes de gestion des risques ISO 31000.

L'audit ISO 9001:2015 vient de se terminer avec aucune non-conformité

Récompenses :

Top 25 des fournisseurs de solutions SAP dans la région APAC



Deux Stevie Awards pour le service à la clientèle de l'année, leader du service à la clientèle de l'année



CIOReview Meilleurs fournisseurs de solutions SAP les plus prometteurs, Top 20 des fournisseurs de solutions Oracle les plus prometteurs

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un important prestataire mondial de confiance de services d'assistance tiers Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support bénéficient d'un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs coûts de maintenance annuels et peuvent rester indéfiniment sur leurs versions logicielles actuelles. Un nombre croissant de nos clients du service d'assistance tiers utilisent les services additionnels que nous offrons. Nous demeurons le seul fournisseur de services d'assistance tiers à fournir des services applicatifs gérés, des services technologiques gérés et des services de conseils lorsque les clients préfèrent se regrouper avec un fournisseur unique. Nos clients comptent sur Spinnaker Support pour s'assurer leurs applications d'entreprise fonctionnent au mieux de leurs performances, tout en les aidant à passer du «?sur site?» à l'hybride et au cloud.

La gamme des services primés de Spinnaker Support couvre SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, les produits Oracle Technology and Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca et plus encore. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site Web.

