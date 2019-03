BuildingMinds : la startup de Schindler, moteur de la transformation digitale dans le secteur immobilier





Schindler a annoncé aujourd'hui la création de BuildingMinds, une startup destinée à optimiser la gestion d'actifs immobiliers via une plateforme « Software-as-a-Service » (SaaS).

En partenariat avec Microsoft, BuildingMinds utilise les plateformes Cloud Azure et Dynamics 365 de Microsoft. Les propriétaires immobiliers bénéficieront du Cloud intelligent et des applications professionnelles de Microsoft, ainsi que des compétences de Schindler dans la gestion des clients immobiliers à l'échelle internationale.

BuildingMinds proposera une plateforme centralisée de services pour l'optimisation des actifs immobiliers, qui transformera ainsi la manière de gérer son parc. La startup développera une solution Cloud entièrement intégrée et compatible avec tous les produits, pour accroître la transparence et l'efficacité opérationnelle, en permettant aux propriétaires immobiliers une gestion centralisée de tous leurs biens et fournisseurs de services.

Basé à Berlin, l'épicentre européen des startups technologiques immobilières, BuildingMinds servira ses clients dans le monde entier et prévoit d'accroitre ses effectifs afin de réunir plus de 100 spécialistes du digital d'ici la fin de l'année.

« Notre partenariat allie l'expertise de premier plan de Schindler dans la gestion des bâtiments à la puissance technologique de Microsoft afin de stimuler l'innovation dans l'ensemble du secteur. BuildingMinds proposera une gamme de solutions Smart Building, conçue pour aider les propriétaires du monde entier à relever leurs défis opérationnels quotidiens », déclare Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif et président des ventes, du marketing et des opérations de Microsoft.

« Aujourd'hui, différentes applications de fournisseurs, qui ne sont souvent pas connectées les unes aux autres, sont utilisées pour la gestion et l'exploitation immobilière. À l'heure où la transformation digitale progresse, les propriétaires doivent relever le défi de gérer les données de leur portefeuille immobilier stockées dans une multitude d'applications différentes », déclare Jens Mueller, Chief Operating Officer de BuildingMinds.

« La demande de solutions intelligentes exploitant les données est importante et croissante dans le secteur de la gestion des bâtiments et de l'optimisation des actifs immobiliers. La combinaison de notre savoir-faire sectoriel et de notre expertise en digitalisation permettra à BuildingMinds de jouer un rôle moteur dans un secteur en pleine évolution", ajoute Silvio Napoli, président du conseil d'administration du groupe Schindler. "Ceci permettra de combler une lacune de longue date dans l'avènement des Smart Buildings, et nous nous réjouissons de collaborer avec un leader mondial tel que Microsoft pour cette initiative majeure. »

Le cabinet d'étude Orbis Research prévoit une croissance du marché mondial des Smart Buildings ou bâtiments connectés d'environ 8 milliards de dollars en 2016 à environ 58 milliards de dollars en 2023. Afin de saisir les opportunités offertes par la transformation digitale, les entreprises du secteur immobilier investissent dans de nouvelles solutions permettant de connecter leurs propriétés aux écosystèmes de leurs fournisseurs et à l'ensemble plus large de leur portefeuille d'actifs. En unissant leurs forces, BuildingMinds et Microsoft rassemblent les capacités nécessaires pour accélérer cette transformation.

BuildingMinds évoluera en tant que société autonome au sein du Groupe Schindler. En qualité d'actionnaire unique, Schindler a alloué un financement s'élevant jusqu'à 150 millions d'euros pour la startup, dont un quart devrait être engagé en 2019.

À propos de BuildingMinds

BuildingMinds permet la transformation de biens immobiliers en Smart Buildings, grâce à sa plateforme Cloud intégrée connectant l'ensemble des actifs immobiliers le long de de la chaîne de valeur. www.buildingminds.com

À propos de Microsoft

Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft donne à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la mobilité.www.microsoft.com

À propos de Schindler

Fondé en Suisse en 1874, le groupe Schindler est un fournisseur leader d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et des services associés. Les solutions de mobilité Schindler transportent 1 milliard de personnes chaque jour dans le monde. www.schindler.com

