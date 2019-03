Le gouvernement du Canada investit dans la production écologique de plastiques faciles à recycler





L'investissement permettra de construire une usine unique en son genre au Canada et d'assurer le maintien de 2 175 emplois

FORT SASKATCHEWAN, AB, le 7 mars 2019 /CNW/ - Au Canada, le leadership environnemental et la croissance économique vont de pair. Le gouvernement du Canada saisit les possibilités qui sont créées par les technologies propres dans les secteurs canadiens innovateurs des ressources. Les investissements dans la production plus propre de produits de plastique permettent de tirer le maximum des ressources du Canada, tout en protégeant l'environnement au profit des générations à venir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé un engagement financier de 49 millions de dollars à l'endroit d'Inter Pipeline (anglais), une société canadienne qui construit le complexe pétrochimique Heartland (anglais), un projet de 3,5 milliards de dollars, dans le comté de Strathcona, en Alberta.

Cet investissement, qui s'inscrit dans le plan du gouvernement visant à consacrer 1,6 milliard de dollars en appui aux emplois et aux travailleurs du secteur pétrolier et gazier, permettra de créer 175 emplois et de maintenir 2 000 emplois dans le secteur de la construction pendant la durée du projet.

Inter Pipeline utilisera du propane canadien, une ressource bon marché et abondante, pour produire du polypropylène de haute qualité. Il s'agit de l'une des matières plastiques les plus utilisées au monde, car elle est hautement durable et recyclable. Selon les prévisions, le processus utilisé par Inter Pipeline pour transformer le propane en polypropylène entraînera une réduction des émissions de dioxyde de carbone à la hauteur de 1,75 million de tonnes par année. Ce projet ouvrira de nouveaux marchés et créera des possibilités, étant donné que le polypropylène n'est pas produit au Canada à l'heure actuelle.

Grâce en partie au soutien du gouvernement fédéral, Inter Pipeline investira également dans les compétences de l'avenir en augmentant le nombre de places pour les étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études postsecondaires, le nombre de possibilités d'emploi pour les femmes de métier et les activités de recherche-développement. Inter Pipeline investira également 10 millions de dollars dans la réduction de la production de déchets de plastique, y compris les microplastiques dans l'eau, pour contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux du Canada.

Citations

« Notre gouvernement approfondit son soutien à l'innovation et à la création d'emplois dans les secteurs canadiens des ressources. Cet investissement dans le projet d'Inter Pipeline créera de bons emplois pour la classe moyenne, réduira l'impact environnemental de la production de plastiques, ouvrira de nouveaux marchés et créera de nouvelles possibilités pour les Canadiens dans le secteur pétrolier et gazier. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les Canadiens veulent que nos ressources soient exploitées de façon à stimuler l'économie, à créer de bons emplois et à protéger l'environnement. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'investir dans la construction de l'usine d'Inter Pipeline, qui convertira le propane en du polypropylène de valeur et réduira les émissions de pollution de 1,75 million de tonnes par année. Voilà un des moyens que prend notre gouvernement pour soutenir les vaillants Albertains du secteur pétrolier et gazier. »

-- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi

« Notre gouvernement protège les bons emplois des Albertains très travaillants. Cet investissement dans Inter Pipeline stimulera notre économie, protégera l'environnement et favorisera l'innovation dans le secteur pétrochimique. Nous sommes enchantés que l'Alberta profite de la création de 175 emplois, d'un plus grand nombre de places pour les étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études postsecondaires, d'un plus grand nombre de possibilités pour les femmes de métier et d'une réduction des déchets de plastique. »

-- Le député d'Edmonton-Centre, Randy Boissonnault

« Le fait d'ajouter une plus grande valeur à nos ressources améliore notre accès aux marchés mondiaux et nous permet d'y offrir des produits de grande valeur. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada ait saisi cette occasion et ait collaboré avec nous pour veiller à ce que les subventions comme celle-ci nous aident à augmenter notre compétitivité. De plus, nous constatons l'engagement du gouvernement envers les milliers de personnes qui travailleront à la construction de ce projet au cours des trois prochaines années et à l'usine au cours des décennies à venir. »

-- Le vice-président principal du développement pétrochimique d'Inter Pipeline, David Chappell

Les faits en bref

Inter Pipeline, dont le siège social se trouve à Calgary , en Alberta , emploie 830 personnes au Canada .

, en , emploie 830 personnes au . L'investissement fédéral est effectué dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans les secteurs de l'économie canadienne les plus dynamiques et innovateurs. Le soutien du gouvernement fédéral appuiera l'un des volets d'aménagement des installations qui a une valeur de 1,45 milliard de dollars.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

Liens connexes

