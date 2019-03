Neuf projets de démonstration mettent en valeur des solutions novatrices pour le logement abordable au Canada





OTTAWA, le 7 mars 2019 /CNW/ - Des solutions de logement novatrices, améliorées et en plus grand nombre sont essentielles pour aider les Canadiens à avoir accès à un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils ont les moyens de payer.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui la sélection et le financement de neuf projets dans le cadre de l'Initiative de démonstrations de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Les projets choisis peuvent recevoir entre 25 000 $ et 250 000 $.

L'Initiative de démonstrations de la SNL présente des technologies, des pratiques, des programmes, des politiques et des stratégies avant-gardistes pour dynamiser l'avenir du logement au Canada. Elle accorde la priorité aux projets qui appuient les logements abordables, durables, éconergétiques, accessibles, adaptés aux aînés et socialement inclusifs.

Les résultats de l'Initiative de démonstrations permettront de mieux outiller les intervenants du secteur du logement grâce à des solutions pratiques qui appuieront l'innovation en favorisant les partenariats, la reproduction des solutions ainsi que la création et la diffusion de données concrètes pour la prise de décisions fondées sur des faits.

« Les connaissances acquises et mises en commun par l'Initiative de démonstrations de la SNL aideront le secteur du logement abordable au Canada à se renforcer, à mieux s'outiller et à innover. Les pratiques et technologies novatrices constituent une étape essentielle pour permettre à plus de Canadiens d'avoir accès à un logement qui répond à leurs besoins et qu'ils ont les moyens de payer. Félicitations à tous les lauréats et à tous ceux qui ont soumis le fruit de leur travail dans le cadre de l'Initiative de démonstrations de la SNL. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Sont admissibles au financement les projets de démonstration qui abordent des enjeux liés au logement qui s'inscrivent dans les domaines prioritaires de la SNL.

Le processus concurrentiel par appel d'offres pour l'Initiative de démonstrations de la SNL se déroule chaque année. Le prochain appel d'offres sera lancé le 15 avril 2019 .

. Les experts qui souhaitent agir à titre d'examinateur sont invités à manifester leur intérêt par courriel à Innovation-Recherche@cmhc-schl.gc.ca.

La SNL prévoit 241 millions de dollars sur dix ans pour appuyer la recherche sur les besoins et les conditions en matière de logement, le système de financement du logement, la stabilité du marché et l'innovation dans le secteur du logement.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les communautés rurales et nordiques au pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

La Stratégie nationale sur le logement est un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur dix ans qui comblera ou réduira les besoins en matière de logement de 530 000 familles partout au Canada, créera 100 000 nouveaux logements, permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements et réduira de moitié l'itinérance chronique.

Pour en savoir plus au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

Initiative de démonstrations de la SNL

Demandes présentées avec succès en 2018

Solutions novatrices présentées Financement

accordé par la

SCHL Proposant et

collaborateurs Accélération des rénovations éconergétiques majeures dans les immeubles collectifs résidentiels (Ontario) Le projet vise à démontrer la faisabilité technique et économique des thermopompes à air pour climat froid comme solution de rénovation éconergétique pour les bâtiments résidentiels chauffés à l'électricité. Les deux sites de démonstration présentent deux types de logements communautaires - des immeubles collectifs et des lotissements de maisons en rangée - s'assurant ainsi que les constatations sont pertinentes pour le secteur du logement communautaire et le marché de l'habitation en général. Les sites hébergent aussi deux groupes démographiques particulièrement vulnérables aux contraintes thermiques, à savoir les personnes âgées et les jeunes enfants. 150 000 $ Proposant : Toronto Atmospheric Fund Collaborateurs : Toronto Community Housing Corporation, City Housing Hamilton, Centre for Urban Growth and Renewal, Toronto Hydro, Alectra Encourager la revitalisation des ensembles de logements abordables vieillissants (Ontario) Le projet fera la démonstration d'un modèle éprouvé pour la revitalisation de logements abordables vieillissants qui appartiennent à des intérêts privés, en se basant sur le projet de revitalisation de San Romanoway dans le quartier Jane-Finch, à Toronto. Le complexe de logements abordables San Romanoway compte environ 3 000 résidents dont une grande partie a de faibles revenus ou appartient à des groupes vulnérables. Grâce à un partenariat novateur entre l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, les fournisseurs de logements abordables, le Tower Renewal Program de la Ville de Toronto et les groupes communautaires locaux, le complexe San Romanoway a subi une transformation radicale qui comprend des rénovations aux bâtiments, une revitalisation des espaces extérieurs et un soutien aux populations vulnérables. 118 378 $ Proposant : Office de protection de la nature de Toronto et de la région Collaborateurs : Ville de Toronto, Residential Properties Management Services Inc./CAPREIT, Centraide Transformation d'un refuge d'urgence en logements abordables avec services de soutien (Ontario) Grâce au succès de Logement d'abord, les gestionnaires de refuge d'urgence posent un autre regard sur leur modèle de prestation de services. Ce projet de démonstration vise à illustrer de quelle façon les refuges d'urgence peuvent réussir une transition vers l'offre de logements abordables avec services de soutien. Depuis 2004, le Centre of Hope de l'Armée du Salut loue des chambres individuelles dans un bâtiment qui offre également des refuges d'urgence. Le modèle a été mis en place pour répondre à la demande accrue d'options de logement abordable avec services de soutien. Ces options de logement étaient destinées aux gens qui ont été en situation d'itinérance chronique et qui étaient de grands utilisateurs de services. Tandis que certains optaient pour des logements dispersés et que des programmes de Logement d'abord facilitaient ces déplacements, d'autres cherchaient un plus grand niveau de services de soutien sur place. Le bâtiment du Centre of Hope de l'Armée du Salut a comblé ce besoin, sur les lieux, en procurant une sécurité alimentaire, un soutien aux personnes aux prises avec la justice et des services de soutien financier. 87 200 $ Proposant : Conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada / Centre of hope de l'Armée du Salut de London Collaborateurs : Centre for Research on Health Equity and Social Inclusion La construction modulaire pour des logements communautaires durables et abordables (Colombie-Britannique) La construction modulaire est une stratégie émergente et de plus en plus utilisée pour la conception et la construction de bâtiments à haut rendement énergétique dans des délais réduits. Par des visites sur les lieux, des bulletins techniques, des webinaires et des documents d'orientation, les participants exploreront la production rapide, en utilisant la construction modulaire, de logements abordables, durables et conformes au BC Energy Step Code. Le projet vise à mettre en commun des leçons apprises et à discuter des stratégies pour appliquer cette approche à l'échelle du Canada. 74 173 $ Proposant : RDH Building Science Inc. Collaborateurs : Metric Modular, BC Housing « My Home My Community » (ma maison, ma communauté) : Initiative de démonstration nationale d'options de logement inclusives (Ontario et Colombie-Britannique) L'Association canadienne pour l'intégration communautaire a déterminé trois voies menant à la production de logements abordables qui permettent l'inclusion de personnes avec des incapacités liées à une déficience intellectuelle dans les collectivités. Le projet reposera sur trois sites de démonstration et d'apprentissage; un pour chaque voie. Personnes vivant seules et familles - Brockville and District Association for Community Involvement - Initiative Legacy Homes . L'initiative fournit des ressources de planification aux personnes et aux familles qui font l'acquisition d'une maison individuelle dans la collectivité et offre une location viagère aux personnes avec des incapacités liées à une déficience intellectuelle afin de leur assurer la sécurité d'occupation et des services de soutien à vie et de permettre ainsi leur inclusion.

Solutions fondées sur des partenariats locaux - Community Living Toronto : Collaboration avec des promoteurs à Toronto afin de centraliser des unités locatives individuelles dispersées pour assurer la sécurité d'occupation et l'abordabilité du logement et favoriser l'inclusion.

Mise en valeur d'un actif dans un regroupement de logements pour créer un nouvel ensemble : Semiahmoo House Society à South Surrey (Colombie-Britannique). Une propriété non aménagée et des immobilisations ont été mises en valeur afin de produire des logements locatifs abordables dont certains ont été réservés à des personnes ayant un handicap intellectuel. 84 500 $ Proposant : Association canadienne pour l'intégration communautaire Collaborateurs : Instituts de recherche et de développement sur l'intégration et la société, Personnes d'abord du Canada, Brockville and District Association for Community Involvement, Semiahmoo House Society, Community Living Toronto Maisons intelligentes : Soutien à l'intégration communautaire pour les clients ayant un trouble mental grave (Ontario) Ce projet présentera des logements abordables intelligents qui seront localisés à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), division de Middlesex, et de la London Middlesex Housing Corporation (LMHC). Les unités utiliseront une technologie de maison intelligente pour apporter une aide aux résidents vivant avec un trouble mental dans le but de favoriser un mode de vie autonome et une intégration dans la collectivité, d'accroître la stabilité en matière de logement, de réduire le recours aux services sociaux et médicaux et d'améliorer la santé globale. Le logement communautaire est permanent, ce qui réduit le risque d'itinérance et permet aux participants de continuer à vivre dans la maison intelligente une fois le projet complété. 210 671 $ Proposant : London Health Sciences Centre Research Inc. (Lawson Health Research Institute) Collaborateurs : Association canadienne pour la santé mentale de Middlesex, London Middlesex Housing Corporation, Input Health Systems Inc., Rogers Communication Inc. Indwell (Ontario) Le projet de démonstration présentera les composantes suivantes des logements avec services de soutien d'Indwell : technologies novatrices - le projet comprend trois immeubles collectifs résidentiels, à diverses étapes de construction, qui visent la conformité aux niveaux de rendement des maisons passives novatrices, des programmes de financement communautaire, des stratégies de participation de la collectivité et des services de soutien, notamment : l'intégration des initiatives de développement des collectivités avec services de soutien aux locataires, créant des occasions pour les locataires de surmonter l'isolement et de bâtir un réseau social;

les services intégrés en santé mentale et en toxicomanie, y compris des soins infirmiers, des services sociaux et de l'ergothérapie, qui créent des occasions pour les gens de composer avec une incapacité sans s'en remettre aux services d'urgence ni risquer la perte de leur logement en raison d'une maladie chronique;

les services d'aide au logement qui servent à développer des habiletés de locataire pour la résolution de problèmes ou de conflits et le recours à des services;

les programmes de bénévolat qui créent des occasions pour les locataires de bâtir des liens solides et de participer à des activités constructives. 227 303 $ Proposant : Indwell Community Homes Collaborateurs : Pratus Group, Canada Green Building Council - succursale de Toronto, Hamilton Niagara Haldimand Brant Local Health Integrated Network (HNHB LHIN), St. Joseph's Healthcare (Hamilton) Reside (Ontario) Le programme « Reside » de Chez Toit transforme des logements vacants existants en logements abordables avec services de soutien. La vision de Reside consiste à créer des options de logement abordable avec services de soutien pour les jeunes afin de les prémunir contre l'itinérance. Chez Toit collecte les fonds nécessaires pour remettre en état des logements et confie les travaux de rénovation à son partenaire BuildingUp. BuildingUp est une entreprise sociale qui embauche et forme des jeunes vulnérables pour qu'ils puissent travailler aux côtés d'entrepreneurs chevronnés à la réalisation des rénovations, ce qui leur permet d'acquérir de l'expérience et d'entreprendre une carrière dans un métier. Une fois rénovées, les habitations de Reside sont louées à un fournisseur de logements sans but lucratif qui les gère en tant que logements avec services de soutien et/ou logements à plus long terme pour des jeunes. L'objectif général de la démonstration Reside consiste à illustrer de quelle façon le travail en partenariat avec différents entrepreneurs peut amener de l'innovation à l'approche sectorielle visant à prévenir l'itinérance. En présentant Reside à travers les histoires personnelles de jeunes vulnérables qui y travaillent et par la voix des jeunes qui habiteront tôt ou tard sur les lieux, le projet vise à montrer le potentiel de cette approche innovante aux partenaires du gouvernement, de la production de logements et de la construction. 28 000 $ Proposant : Raising the Roof | Chez Toit Collaborateurs : Adjacent Possibilities, BuildingUp Expérience 303 : Un processus de transformation vers une conception universelle (Québec) Le but de cette démonstration consiste à présenter le processus de transformation d'un appartement (« l'appartement 303 ») selon les principes de conception universelle. Les plans et devis visent à inclure l'éventail de caractéristiques qui permet une utilisation par tous les types de résidents : aires pour manoeuvrer, aires ouvertes, espace de rangement, modules de cuisine, salles de bain adaptées, quincaillerie, robinets et appareils d'éclairage. L'aménagement de l'unité et le choix d'équipement et de matériaux visent l'élégance dans la nouvelle conception. L'expérience cherche à démontrer qu'une conception universelle réussie n'a pas besoin d'être visible. Elle doit plutôt être expérimentée et exclure les éléments stigmatisants pour créer un logement où tout le monde peut vivre heureux; un logement qui suit l'évolution des besoins des aînés et des personnes handicapées. 57 484 $ Proposant : Société Logique Inc. Collaborateurs : Habitation Logique Saint-Joseph

