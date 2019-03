Sciences de la vie : le Fonds de solidarité FTQ investit 5 M$ dans IMV





MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ investit 5 M$ dans IMV (TSX: IMV) (NASDAQ: IMV) dans le cadre de l'émission publique de 26,7 M$ annoncée le 28 février 2019. Il s'agit du deuxième investissement du Fonds dans cette entreprise, un premier de 5,75 M$ ayant été annoncé en février 2018.

Ce financement viendra supporter le développement de nouvelles immunothérapies dirigées contre le cancer à partir de la plateforme de libération de médicaments DPX-Survivac mise au point par l'entreprise. Celle-ci possède des bureaux et laboratoires à Halifax et à Québec, et compte 54 employés, avec d'autres embauches prévues au cours de la prochaine année.

« Cet investissement permettra à IMV d'accélérer le développement de sa plateforme prometteuse en immunothérapie pour cinq indications. Grâce à la plus importante ronde de financement d'IMV à ce jour, l'entreprise poursuivra ses travaux qui contribuent à la lutte contre certains cancers, dont celui de la vessie, du foie, des ovaires et des poumons », a commenté Didier Leconte, vice-président aux investissements, Sciences de la vie, au Fonds de solidarité FTQ.

« IMV est un leader mondial dans le développement d'une nouvelle génération de traitement contre le cancer basée sur de l'immunothérapie avec les cellules T de notre système immunitaire. L'appui financier du Fonds de solidarité FTQ nous permettra de franchir une nouvelle étape importante dans la croissance de notre entreprise, avec pour objectif d'augmenter de façon significative le potentiel du nombre de cancers et de patients pouvant bénéficier de notre nouvelle approche thérapeutique », a poursuivi Frédéric Ors, chef de la direction d'IMV.

