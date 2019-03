Je change l'heure, je vérifie mes avertisseurs!





MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) vous rappelle que le changement d'heure qui aura lieu dans la nuit du 9 au 10 mars est le moment privilégié pour vérifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée et de remplacer les piles au besoin.

Contribuez à assurer la sécurité de votre maisonnée et des êtres qui vous sont chers en revoyant avec eux les comportements sécuritaires à adopter en cas d'incendie. Lorsque vous visitez un membre de votre famille, prenez un moment et offrez-lui de vérifier le fonctionnement de son avertisseur de fumée. Pour savoir comment faire, consultez la page Avertisseur de fumée.

Samedi le 9 mars, 12 étudiants de l'Académie des pompiers et du Cégep Garneau sillonneront les rues des arrondissements de Verdun et Rosemont-La-Petite-Patrie, sous la supervision de 14 membres du SIM. Ils sensibiliseront la population à l'importance de l'avertisseur de fumée, en plus de faire la vérification d'appareils et de communiquer des renseignements pratiques. Ils remettront, au besoin, des piles et des avertisseurs de fumée.

Une responsabilité partagée

Le SIM vous rappelle qu'il est obligatoire de posséder un avertisseur de fumée fonctionnel et conforme en vertu du Règlement sur le Service incendie de Montréal.

Propriétaires : vous devez installer des avertisseurs de fumée à chaque étage d'un logement et les remplacer au plus tard 10 ans après leur date de fabrication ou d'activation.

Occupants : vous devez assurer l'entretien des avertisseurs de fumée, incluant le remplacement des piles.

Avertisseurs de monoxyde de carbone

Dans l'agglomération de Montréal, l'installation d'un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) est obligatoire dans un logement, une habitation destinée à des personnes âgées et une résidence supervisée, où se trouve un appareil à combustion et/ou un accès direct à un garage de stationnement intérieur.

Propriétaires : dans les cas ci-haut mentionnés, vous devez vous assurer d'installer un avertisseur de CO homologué fonctionnel.

Occupants : vous devez vous assurer de le laisser l'avertisseur de CO en place et d'en remplacer la pile au besoin.

Il s'agit d'un petit geste qui peut faire toute la différence. Les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone sauvent des vies! Pour plus de détails et des conseils, consultez la page Avertisseur de monoxyde de carbone.

Pensez à l'environnement et recyclez vos piles

À Montréal, des points de collecte sont facilement accessibles pour vous permettre de vous départir adéquatement de vos piles usagées. Consultez la page Résidus domestiques dangereux (RDD).

SOURCE Ville de Montréal - Service de sécurité incendie de Montréal

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 11:58 et diffusé par :