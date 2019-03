La gouverneure générale effectuera une visite en Colombie-Britannique





OTTAWA, le 7 mars 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, visitera la Colombie-Britannique du 8 au 11 mars 2019. Lors de sa visite, elle se rendra à New Westminster, à Vancouver, à Nanaimo, à Victoria et à Comox.

À New Westminster, Son Excellence prendra connaissance du programme de subventions Fuel Up! de la commission scolaire visant à offrir des dîners à l'école et prendra la parole au colloque Women in STEAM. Elle aura l'occasion de découvrir le formidable travail accompli à la Circle of Eagles Lodge Society à Vancouver et au Coco Café à Nanaimo. À Victoria, elle fera la promotion de la santé et de la forme physique en participant à une randonnée en vélo avec des membres de la Greater Victoria Bike to Work Society. La gouverneure générale rendra aussi visite à des membres des Forces armées canadiennes (FAC) à la 19e Escadre Comox.

Voici ci-après l'itinéraire détaillé de Son Excellence. Les heures correspondent au fuseau horaire local, heure normale du Pacifique (UTC-8).

New Westminster

le vendredi 8 mars

11 h 50

Rencontre avec le maire de New Westminster

La gouverneure générale rencontrera Son Honneur Jonathan Coté, maire de New Westminster.

Hôtel de ville, 511, avenue Royal, New Westminster

PHOTO OP - Au début de la rencontre

12 h 25

Discussion sur le programme de dîners dans des écoles de New Westminster

La gouverneure générale rencontrera des membres de la commission scolaire de New Westminster, des cadres supérieurs du district, des parents, des enseignants, des élèves, des partenaires de recherche, un diététicien et le traiteur pour se familiariser avec ce programme innovateur de dîners à l'école à frais partagés appelé Fuel Up!

Ce programme à participation volontaire appuie les parents et les familles en vue d'offrir quotidiennement et sans préjugés des repas du midi sains et de veiller à ce qu'aucun élève ne souffre de la faim à l'école. Le programme est maintenant en place dans trois écoles. Pour en savoir plus, visitez www.newwestschools.ca/programs-services/fuel-up/overview (en anglais seulement).

École élémentaire Qayqayt, 85 rue Merivale, New Westminster

PHOTO OP - Durant la rencontre de Son Excellence avec les élèves

13 h 45

Allocution au colloque Women in STEAM

Son Excellence prendra la parole au colloque Women in STEAM dans le cadre de la Semaine de l'innovation à New Westminster. Après son allocution, la gouverneure générale répondra aux questions du public. Cette activité d'une journée complète accueillera des conférenciers et des comités d'experts qui étudieront ce qui fonctionne bien jusqu'ici, examineront quels sont les besoins et démontreront comment faciliter la participation des femmes dans le domaine des STIAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques) en faisant appel à la créativité artistique et aux compétences en calcul informatique.

La 3e Semaine de l'innovation annuelle de New Westminster se déroule du 2 au 8 mars 2019. Il s'agit d'une semaine d'évènements, d'activités et d'occasions d'apprentissage pour les gens de tous les âges et de tous les milieux. Pour en savoir plus, visitez www.innovatenewwest.ca (en anglais seulement).

Centre Anvil, 777, rue Columbia

OUVERT AUX MÉDIAS

Vancouver

le samedi 9 mars

10 h 15

Visite à la Circle of Eagles Lodge Society

La gouverneure générale visitera la Circle of Eagles Lodge Society où elle s'informera sur la façon dont cet organisme aide des Autochtones à réintégrer la communauté après leur sortie d'un établissement carcéral. L'organisme offre actuellement différents programmes dont des centres résidentiels communautaires pour hommes et femmes, un programme de préparation à l'emploi, un parcours de guérison annuel, et un programme culturel et de préparation à la vie quotidienne pour les jeunes. Pour en savoir plus, visitez www.circleofeagles.com (en anglais seulement).

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Nanaimo

le samedi 9 mars

13 h

Visite du COCO Café

La gouverneure générale visitera le COCO Café, une coopérative locale, pour discuter avec les employés de la façon dont le programme de formation au travail a favorisé leur autonomie au quotidien et leur a permis d'acquérir des compétences fondamentales.

Le COCO Café intègre, au sein de l'équipe d'un restaurant commercial, des personnes ayant des déficiences développementales. Toutes les activités du café sont menées de manière à offrir aux employés une formation pratique en cours d'emploi et à leur procurer une expérience de travail utile. Pour en savoir plus, visitez www.cococafe.ca (en anglais seulement).

COCO Café, 1840, chemin Cedar, Nanaimo

OUVERT AUX MÉDIAS

Victoria

le samedi 9 mars

17 h 30

Cérémonie d'accueil officielle à la résidence du lieutenant-gouverneur

À son arrivée à la résidence du lieutenant-gouverneur, la gouverneure générale sera accueillie par Son Honneur l'honorable Janet Austin, lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique. Son Excellence signera ensuite le livre d'or.

Résidence du lieutenant-gouverneur, 1401, avenue Rockland, Victoria

PHOTO OP

Victoria

le dimanche 10 mars

10 h 30

Vélo avec les membres de la Greater Victoria Bike to Work Society

La gouverneure générale se joindra aux membres de la Greater Victoria Bike to Work Society pour faire une randonnée à vélo sur une partie du Sentier transcanadien. Cette randonnée s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la gouverneure générale appelée GGActive, qui vise à promouvoir la santé et la forme physique.

Janion Plaza, 490, avenue Pandora, Victoria

PHOTO OP - Les membres des médias sont encouragés à se placer le long du trajet. Veuillez communiquer avec Amelia Potvin nous pour obtenir tous les détails du trajet.

14 h 30

Cérémonie d'investiture de l'Ordre du Canada

Son Excellence remettra l'insigne de membre de l'Ordre du Canada à l'honorable Roger Philip Kerans. Sa citation et des renseignements supplémentaires à propos de l'Ordre du Canada sont présentés ci-après. Pour en savoir plus, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

17 h 30

Allocution à la réception du mouvement éducatif United World Colleges

La gouverneure générale et la lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique prendront la parole durant une réception à laquelle participeront des membres du Conseil international de United World Colleges.

United World Colleges est un mouvement éducatif global qui fait de l'éducation une force afin d'unir les peuples, les nations et les cultures pour construire un monde en paix et un avenir durable. Pour en savoir plus, visitez www.ca.uwc.org.

Résidence du lieutenant-gouverneur, 1401, avenue Rockland, Victoria

OUVERT AUX MÉDIAS - Durant les discours

Comox

le lundi 11 mars

10 h 30

Visite de la 19e Escadre Comox

La gouverneure générale et commandante en chef du Canada rendra visite à des membres militaires et civils de l'Équipe de la Défense de la 19e Escadre et de la BFC Comox. La gouverneure générale se fera expliquer et démontrer les capacités de recherche et de sauvetage (R et S) de l'équipe durant son vol à destination de la base à bord d'un avion CC-115 Buffalo. À son arrivée à la 19e Escadre, elle passera en revue une garde d'honneur et visitera le 442e Escadron de transport et de sauvetage et le 407e Escadron de patrouille à longue portée.

Le 442e Escadron de transport et de sauvetage utilise des avions CC-115 Buffalo à voilure fixe et des hélicoptères CH-149 Cormorant pour mener des opérations de recherche et de sauvetage dans la région de R et S de l'Ouest du Canada. En plus de leurs activités de recherche et de sauvetage, les équipages des avions CP-140 Aurora du 407e Escadron préservent la souveraineté maritime du Canada et aident d'autres ministères dans leurs activités de surveillance pour détecter des activités illicites de pêche, de migration, de trafic de drogues et de pollution. Pour en savoir plus, visitez www.rcaf-arc.forces.gc.ca/fr/19-escadre/index.page.

BFC Comox 19e Escadre, succursale Main, Lazo

PHOTO OP - Durant la revue de la garde d'honneur

CITATION DU RÉCIPIENDAIRE

MEMBRE DE L'ORDRE DU CANADA

L'honorable Roger Philip Kerans, C.M.

Calgary (Alberta)

Figure marquante de la scène judiciaire, Roger Kerans plaide inlassablement pour l'amélioration de l'administration de la justice pour tous les Canadiens. Expert reconnu de la gestion des instances, il a participé à plusieurs affaires relevant de la Charte et a rendu de nombreuses décisions reconnues et respectées. Juge, arbitre et médiateur très estimé, il a mis son savoir et son expertise à contribution en tant que collaborateur à des revues juridiques et chargé de cours aux universités de Calgary et de Victoria. Par son leadership, il a enrichi la profession juridique dans l'ensemble du Canada.

À PROPOS DE L'ORDRE DU CANADA

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Ses Compagnons, Officiers et Membres reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure).

Créé en 1967, l'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Celles qui portent l'insigne emblématique du flocon de neige de l'Ordre ont changé la façon dont notre nation mesure le succès et, grâce à leurs réalisations, nous ont aidés à édifier un meilleur Canada.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

