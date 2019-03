Québec @ SXSW 2019 - Le Québec créatif et novateur en mission commerciale à South by Southwest 2019





MONTRÉAL, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Une importante délégation québécoise formée de représentants de plus de 65 organisations technologiques et créatives1 participera à l'événement international South by Southwest (SXSW) du 9 au 13 mars 2019 à Austin, au Texas.

Au total, plus de 120 participants feront ainsi rayonner le talent et le savoir-faire technologique du Québec dans différents secteurs d'activité, tels que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée, et la créativité numérique.

Organisée par Export Québec, en collaboration avec le Bureau du Québec à Houston, cette mission commerciale a pour objectifs de promouvoir l'entrepreneuriat technologique à l'international et de favoriser l'établissement de partenariats d'affaires, tout en mettant à l'avant-plan la capacité d'innover et la créativité des organisations québécoises. Elle est réalisée grâce au travail ou à l'appui des organisations suivantes :

la Commission canadienne pour

l'UNESCO;

Les soirées Mangrove;

Mazars Canada; Morency, Société d'avocats;

Téléfilm Canada;

Tribu Expérientiel;

la Ville de Montréal.

Faits saillants :

L'événement international SXSW est l'un des plus prisés au monde en matière d'innovation et de nouvelles technologies. Il propose cinq festivals en un : musique, cinéma, comédie, jeux vidéo et volet interactif.

En 2018, SXSW a accueilli près de 432 500 participants en provenance de 102 pays.

Le volet interactif de SXSW, auquel participera plus particulièrement la délégation québécoise, comprend près de 1 080 activités et conférences avec des leaders d'aujourd'hui et de demain.

__________________



1. Voir la liste des entreprises et des organismes en annexe.

ANNEXE

Entreprises et organismes faisant partie de la délégation québécoise en mission commerciale à SXSW

4éléments

Absolunet

Accordex

Agence Dialekta

Air Canada

Aire commune

Aptitude X

Attractif

Bob Agence

Cadabra

Circo de Bazuka création

Desjardins

Digital Dimension

District 3 Innovation Center

Département, Studio créatif

Élément AI

Eltoro Studio

Expédibox

FitN Sports et fitness

Float4 Interactive

Fonds d'investissement de la culture et des communications

Gentilhomme

Groupe Azur

Groupe Uni3T

Hub Studio

Igloo4Travel

Investissement Québec

Kabana

Kotmo

La boîte interactive

Le Web simple

Les offices jeunesse internationaux du Québec

Les productions Gorditos

Les technologies Upscale LG2

Maïté Événements communications

Matane Productions

Mazars Canada

Mechasys

Montréal International

Morency, Société d'avocats

Normal Studio

Ocean-Cam

Ombrages

Piknic Électronik

Production La semelle verte

Produits Pack It Up

Projectica

Publicité Les enfants

Québec numérique

Raymond Chabot Grant Thornton

Soko.ai

Solution Infomédia (Navigue.com)

Spectronix

Studio Gimmick

Studio Robocut

Technocentre TIC Gaspésie-Îles?de?la?Madeleine

Tourisme Montréal

TrendInnovations

Trybu Innovation marketing

UNLTD

Urbania

Ville de Montréal

Ville de Québec

Wazoom Studio

Workland

Xn Québec

