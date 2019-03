Precision Extraction Solutions annonce un investissement stratégique de la part de Rivers Innovations





Le chef de file en matière de technologie d?extraction devient un partenaire majeur d?une nouvelle plate-forme américaine axée sur le cannabis

DÉTROIT, 7 mars 2019 /CNW/ -- Precision Extraction Corporation (DBA Precision Extraction Solutions, « Precision » ou « la compagnie »), un chef de file au sein du marché du cannabis et de la technologie d?extraction de chanvre, est fière d?annoncer avoir reçu un investissement important de la part de Rivers Innovations Inc. (« Rivers Innovations »), une plate-forme américaine privée en matière de capital de croissance et de soutien stratégique fondée et conseillée par le groupe consultatif stratégique et d?investissements de démarrage derrière Canopy Rivers Inc. (TSXV: RIV).

« Nous estimons que l?entreprise Precision jouit d?un positionnement idéal en matière d?extraction et de traitement du cannabis et du chanvre, un secteur de la chaîne de valeur qui a été un goulet d'étranglement de l?industrie, et que nous considérons prêt pour une croissance considérable. L?empreinte nationale et la clientèle importantes développées jusqu?à maintenant par Precision en fait le partenaire phare idéal pour permettre à Rivers Innovations de pénétrer avec tact sur le marché américain, » déclare Fabian Monaco, président de Rivers Innovations.

Precision est un fabricant d?équipement spécialisé et fournisseur de service qui a développé un ensemble de technologies d?extraction et de traitement utilisées pour l?extraction, le raffinage et le traitement du chanvre et du cannabis. Precision a effectué des milliers d?installations à travers des juridictions réglementées aux États-Unis, au Canada ainsi que dans certains marchés européens.

« L?innovation et le développement technologique ont toujours été au coeur des valeurs de notre compagnie. L?investissement de Rivers Innovations permettra à notre équipe d?ingénieurs, de développeurs de produits et de spécialistes en R&D en tête de l?industrie d?élargir notre entreprise encore plus rapidement et sans entraves financières. Nous avons hâte de profiter des avantages de ce partenariat dans le but de continuer à fournir des technologies perturbatrices et des services de soutien aux marchés mondiaux émergents du cannabis et du chanvre, » explique Nick Tennant, fondateur et directeur de la technologie de précision.

Rivers Innovations désire former des partenariats financiers et stratégiques avec des compagnies fonctionnant selon une marge d?exploitation et une barrière élevée, dans le but de pénétrer des segments des chaînes de valeur du cannabis et du chanvre. Rivers Innovations se concentre sur des possibilités d?investissement et des partenariats au sein de l?industrie américaine du cannabis et autres marchés internationaux émergents du cannabis - dans chaque cas, où les cannabinoïdes ont été légalisés à des fins médicinales et thérapeutiques ou pour l?usage adulte. Au fur et à mesure que les règlements continuent d?évoluer et que la demande pour des produits cannabinoïdes formulés continue d?augmenter, les compagnies Precision et Rivers Innovations estiment toutes les deux que l?équipement spécialisé pour l?extraction et le raffinage, ainsi que les services logistiques prendront une importance primordiale.

« Nous avons choisi Rivers Innovations comme partenaire financier et stratégique parce que nous partageons des perspectives industrielles similaires et que nous possédons des réseaux de relations stratégiques complémentaires; ce partenariat place nos entreprises dans une position optimale afin de tirer parti de nos forces mutuelles. Non seulement la compagnie Rivers Innovations nous permet-elle d?accéder à du capital et de profiter d?une plus grande visibilité au sein des marchés financiers, sa capacité à intégrer des expertises et des ressources humaines dans notre entreprise est d?une valeur inestimable, » déclare Marc Beginin, PDG de Precision.

Selon Brightfield Group, analystes de l?industrie du cannabis, le marché du chanvre-CBD à lui seul pourrait atteindre 22 milliards de dollars d?ici 2022. Les technologies d?extraction de Precision sont un élément-clé de la production d?huile et d?isolat CBD.

Personne-ressource :

Nicholas Shafer

Vice-président du marketing et de la stratégie commerciale

Precision Extraction Solutions

855-420-0020 x11

nics@precisionextraction.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=cdEz6emlxRQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/831916/Precision_Extraction_Nick_Tennant.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/831917/Precision_Extraction_KPD_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/831918/Precision_Extraction_X40_MSE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/820401/Precision_Extraction_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Precision Extraction Solutions

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 10:59 et diffusé par :