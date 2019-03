Palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au Canada : Le Groupe Maurice atteint, de nouveau, l'OR





SAINT-LAURENT, QC, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que Le Groupe Maurice, déjà lauréat au palmarès des 50 sociétés les mieux gérées au Canada, s'est requalifié dans la catégorie OR de cette distinction, conservant ainsi son titre parmi les Mieux gérées pour une 5e année consécutive.

« Pour moi, cette requalification va au-delà de la reconnaissance de notre bonne performance financière, du rendement et du travail de l'équipe de direction de l'organisation. Être, de nouveau, désigné comme l'une des 50 Sociétés les mieux gérées signifie qu'ensemble, nous avons su maintenir l'équilibre entre le bonheur de nos clients, l'engagement de nos employés, la confiance de nos partenaires ainsi que l'enrichissement des communautés que nous joignons. », explique Luc Maurice, président du Groupe Maurice. « Cela nous permet d'innover et de continuer d'évoluer positivement dans notre compréhension des attentes et des besoins des retraités du Québec en nous assurant que cet équilibre soit préservé, que notre mission se poursuive et que nos valeurs soient respectées », poursuit-il.

Ce prix vient ainsi réaffirmer le profond désir d'excellence du Groupe Maurice, non seulement dans un contexte d'affaires concurrentiel au sein de son industrie, mais d'abord et avant tout, au bénéfice de 10 000 résidents et 2 000 employés, dans ses 34 complexes résidentiels pour personnes retraitées au Québec.

À propos du Groupe Maurice

Depuis 1998, Le Groupe Maurice contribue à améliorer la vie des retraités au Québec en développant, gérant et concevant de nouvelles solutions résidentielles pour favoriser l'art de vivre, la liberté et le bonheur des aînés d'aujourd'hui et des générations futures. Une atmosphère empreinte de liberté et de créativité, une qualité de vie épicurienne illustre la principale intention de Luc Maurice et de son équipe. Ceux-ci placent l'humain au coeur de leurs actions dans le but d'enrichir l'épanouissement personnel des 10 000 résidents qui habitent l'un des 34 projets résidentiels du Groupe Maurice.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 15 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business, le Groupe TMX et MacKay CEO Forums. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

