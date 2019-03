L'Association canadienne de l'hydroélectricité annonce son nouveau nom





OTTAWA, le 7 mars 2019 /CNW/ - L'Association canadienne de l'hydroélectricité (ACH), porte-parole national de l'industrie hydroélectrique au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle se nomme désormais Hydroélectricité Canada (HC). Ce changement de nom témoigne de la volonté de l'organisme de présenter un message clair et dynamique aux décideurs et au grand public.

« Cette nouvelle identité s'inscrit dans la foulée des grandes réalisations qui ont jalonné nos deux décennies d'existence, et réaffirme notre volonté de changement. Elle souligne aussi la contribution considérable de notre industrie en matière d'innovation, de recherche et de leadership à l'échelle nationale et internationale », explique Anne-Raphaëlle Audouin, présidente d'Hydroélectricité Canada, ajoutant que « notre objectif essentiel demeure d'apporter une contribution décisive aux efforts du Canada dans la lutte contre les changements climatiques et de faire reconnaître l'hydroélectricité comme la principale source d'électricité propre au pays, avec une part de plus de 60 % de l'électricité produite au Canada et, qui plus est, un potentiel de développement futur considérable ».

Fondé en 1998, l'organisme continuera d'être animé par ses membres; il conservera la même structure de gouvernance, avec un conseil d'administration élu.

« L'hydroélectricité occupe depuis toujours une place centrale dans l'historique de la production d'électricité de source renouvelable au Canada; l'hydroélectricité entend bien jouer un rôle déterminant pour aider le Canada à atteindre ses cibles d'électrification propre grâce à l'immense capacité de stockage de l'hydroélectricité, à sa résilience et à sa capacité de réponse », souligne Mike Martelli, président, Production renouvelable à Ontario Power Generation (OPG) et président du conseil d'administration de HC.

Le nouveau nom de l'organisme prend effet immédiatement, et sera appliqué à l'ensemble de ses activités. Ainsi, le Forum annuel de l'ACH s'appellera désormais la Conférence Hydroélectricité Canada et se tiendra les 25 et 26 septembre prochains à Montréal. De plus amples détails sur cet événement seront rendus publics au cours des prochaines semaines.

À propos d'Hydroélectricité Canada (HC)

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada (HC) - antérieurement l'Association canadienne de l'hydroélectricité (ACH) - est l'organisme national qui représente l'industrie hydroélectrique. Ses membres proviennent de tous les secteurs de cette industrie : producteurs d'électricité, fabricants, promoteurs, firmes d'ingénierie et sociétés de conseil. Les membres d'Hydroélectricité Canada - qui représentent plus de 95 % de la puissance hydroélectrique installée au Canada - prônent la mise en valeur et l'utilisation responsables de l'hydroélectricité afin de répondre aux besoins présents et futurs du Canada, dans un esprit d'écoresponsabilité et de collaboration.

