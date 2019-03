Le gouvernement du Canada investit 710 000 $ dans des initiatives en matière de recherche côtière dans le port de Saint John, au Nouveau-Brunswick





ST. ANDREWS, NB, le 7 mars 2019 /CNW/ - Les écosystèmes marins du Canada sont d'une importance vitale pour la subsistance, le bien-être et le patrimoine culturel d'innombrables collectivités autochtones et côtières. Ils abritent des pêches abondantes, attirent le tourisme et les loisirs, et permettent l'importation et l'exportation de marchandises grâce à un transport maritime responsable.

La conservation et la protection de ces zones pourles générations futures, tout en favorisant la croissance économique, exigent des données scientifiques de référence de grande portée. Ces données sont essentielles pour que les scientifiques puissent détecter les changements dans notre environnement et tout effet au fil du temps sur les écosystèmes marins causé par la navigation et d'autres activités humaines.

Pour appuyer ces objectifs, la députée du Nouveau-Brunswick?Sud-Ouest, Karen Ludwig, au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui à Saint John (Nouveau-Brunswick) que le gouvernement du Canada investit 710 000 $ dans quatre projets de collecte de données environnementales marines dans le port de Saint John, dans le cadre du Programme sur les données environnementales côtières de référence, qui fait partie du Plan de protection des océans du Canada.

Ces projets, qui s'inscrivent dans le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, appuieront l'avancement des projets de collecte de données côtières, et feront appel à une étroite collaboration entre les scientifiques de Pêches et Océans Canada, les collectivités autochtones et côtières et les autres partenaires locaux. Les groupes participants recueilleront des données exhaustives qui aideront à détecter les changements qui se produisent dans notre environnement marin au fil du temps.

Les trois organisations bénéficiaires d'un financement annoncé aujourd'hui sont l'entreprise Eastern Charlotte Waterways Inc, l'association Fundy North Fishermen et le centre de sciences marines Huntsman.

Leurs projets seront axés sur l'obtention de données environnementales de référence sur les communautés de poissons et de zooplancton; le bruit sous-marin et ses effets sur les mammifères marins, la présence de microplastiques et d'autres contaminants environnementaux résultant des activités humaines, les connaissances des pêcheurs sur les courants de surface comme source de données océanographiques et d'autres paramètres importants des écosystèmes dans le port de Saint John.

Ces efforts de collaboration permettront aux chercheurs de suivre l'état de référence de l'écosystème, de détecter les changements, qui se produisent au fil du temps dans le milieu marin, et d'acquérir les connaissances nécessaires pour protéger les espèces et les habitats aquatiques sensibles. L'information produite pourrait également éclairer l'élaboration d'un nouveau cadre d'évaluation pour aider à comprendre les effets cumulatifs de la navigation maritime et à mieux protéger les eaux canadiennes.

Citations

« Des partenariats étroits avec les collectivités autochtones et côtières sont essentiels à la réussite du Programme sur les données environnementales côtières de référence. Ces collectivités protègent les eaux canadiennes depuis des temps immémoriaux. Elles ont des connaissances et une expertise précieuses à transmettre sur les espèces et les espaces côtiers du Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ces initiatives en matière de données environnementales côtières de référence reflètent une profonde compréhension du concept selon lequel une économie forte et un environnement sain vont de pair. Les données qui en résulteront renforceront l'élaboration de politiques fondées sur la science, et continueront d'orienter la croissance économique tout en préservant les écosystèmes marins du Canada à l'avenir. »

Karen Ludwig, députée du Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest



Faits en bref

En septembre 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, qui permettra de recueillir des données scientifiques de référence de grande portée dans six écosystèmes marins où le trafic maritime et l'aménagement côtier sont élevés : le port de Vancouver (C.-B.), le port de Prince Rupert (C.-B.), l'estuaire du Bas-Saint-Laurent (Qc), le port de Saint John (N.-B.), la baie Placentia (T.-N.-L.) et Iqaluit ( Nunavut ).

a annoncé le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, qui permettra de recueillir des données scientifiques de référence de grande portée dans six écosystèmes marins où le trafic maritime et l'aménagement côtier sont élevés : le port de (C.-B.), le port de (C.-B.), l'estuaire du Bas-Saint-Laurent (Qc), le port de (N.-B.), la baie Placentia (T.-N.-L.) et ( ). Ces données de référence seront d'une importance cruciale pour notre compréhension des écosystèmes marins, et seront essentielles à notre capacité de protéger les espèces et les habitats marins à l'avenir. Elles serviront également à éclairer les décisions qui pourraient avoir une incidence sur les milieux marins sensibles.

Le Programme sur les données environnementales côtières de référence est l'une des nombreuses mesures que le gouvernement du Canada prend pour protéger nos côtes et nos voies navigables dans le cadre du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars. Ce plan national établira un système de sécurité maritime de classe mondiale qui offrira des possibilités économiques aux Canadiens aujourd'hui, tout en veillant à ce que nos côtes soient plus saines, plus sécuritaires et mieux protégées pour les générations futures.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous afin de recevoir nos communiqués et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région des Maritimes

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 10:35 et diffusé par :