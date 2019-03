LumiThera annonce un accord avec Andrec Corporation S.A. pour la distribution en Colombie et dans plusieurs pays d'Amérique latine du système d'émission de lumière Valeda





SEATTLE, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le développement de thérapies par photobiomodulation (PBM) pour les troubles et maladies oculaires, a annoncé la conclusion d'un accord avec Andrec Corporation S.A. pour distribuer en exclusivité, en Colombie et dans plusieurs pays d'Amérique latine, le système d'émission de lumière Valedatm pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Andrec Corporation S.A. est une multinationale qui représente du matériel médical, en particulier du matériel ophtalmologique. Elle possède des bureaux à Bogota en Colombie, en Amérique du Sud et à Miami en Floride. Les territoires d'Andrec Corporation comprennent la Colombie, le Pérou, l'Équateur, le Venezuela, le Chili, la Bolivie, l'Amérique centrale et les Caraïbes.

« Notre nouveau partenariat avec LumiThera nous permettra de redonner espoir aux patients atteints de DMLA à forme sèche en Colombie et en Amérique latine. Le système d'émission de lumière Valeda de LumiThera est un ajout intéressant aux gammes de produits d'Andrec », a déclaré Ana Maria Torres, PDG d'Andrec. « LumiThera a obtenu l'autorisation de marquage CE dans l'Union européenne, faisant de Valeda le premier traitement approuvé pour les personnes souffrant de DMLA à forme sèche, la principale cause de cécité chez les adultes dans le monde. »

Avec ce nouveau partenariat, LumiThera et Andrec travaillent sur l'approbation en Colombie et dans le vaste réseau de distribution d'Andrec en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

« L'accord de distribution entre Andrec et LumiThera est le premier accord pour l'Amérique latine et crée une collaboration avec la base de clientèle établie d'Andrec qui comprend des associations d'ophtalmologistes, des cliniques et des hôpitaux ophtalmologiques et des ophtalmologistes médicaux indépendants », a déclaré Clark Tedford, Ph. D., président-directeur général de LumiThera. « Andrec fournit des technologies innovantes à l'ophtalmologiste et nous sommes ravis de travailler avec eux pour fournir notre traitement de la DMLA à forme sèche en Amérique latine. »

Andrec a le plaisir de parrainer, à l'Asociación Colombiana de Retina y Vítreo (ACOREV), un colloque intitulé « Innovation dans le traitement et la surveillance de la DMLA à forme sèche, le rôle de la dysfonction mitochondriale dans la dégénérescence et les maladies de la rétine »,

Le traitement par système d'émission de lumière Valeda consiste en une série de traitements à la lumière des cellules de la rétine. Il permet d'améliorer la production d'énergie et de traiter l'inflammation, l'ischémie et le dysfonctionnement métabolique contribuant à la maladie.

À propos de LumiThera Inc.

LumiThera est une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le traitement des personnes atteintes de troubles et de maladies oculaires, notamment la DMLA à forme sèche, une des principales causes de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. La société est un chef de file dans l'utilisation de la photobiomodulation pour le traitement des maladies et troubles oculaires aigus et chroniques. La société développe le système d'émission de lumière Valeda qui est utilisé comme traitement médical par des spécialistes de soins des yeux.

Le système d'émission de lumière Valeda a obtenu l'autorisation d'utiliser le marquage CE auprès d'un organisme notifié de l'UE comme l'exige un usage commercial, au sein de l'Union européenne uniquement. L'utilisation du Valeda n'est pas approuvée par la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

À propos de Andrec Corporation

Andrec Corporation S.A. est une multinationale qui représente du matériel médical, en particulier du matériel ophtalmologique pour cinq gammes de produits de base :

Gamme chirurgicale

Gamme réfractive

Équipement de diagnostic et d'analyse

Gamme dermatologique et esthétique

Gamme de la cornée

La société est située à Bogota, en Colombie, en Amérique du Sud et à Miami, en Floride. Andrec Corp est représenté en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Venezuela, au Chili, en Bolivie, en Amérique centrale et dans les Caraïbes

Pour plus d'informations à propos d'Andrec Corporation, veuillez visiter http://www.andreccorporation.com/en/about-us

