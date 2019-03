Hainan Airlines a lancé un service sans escale Shenzhen-Dublin le 25 février





HAIKOU, Chine, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») a lancé un service sans escale entre Shenzhen et Dublin le 25 février 2019. Le trajet Shenzhen-Dublin est le deuxième trajet direct d'Hainan Airlines entre la Chine continentale et l'Irlande après le lancement du trajet Pékin-Dublin-Édimbourg-Pékin, ainsi que le troisième trajet international lancé depuis Shenzhen cette année.

Le trajet, qui compte deux vols aller-retour chaque semaine les lundis et vendredis, sera desservi par un Boeing 787 Dreamliner offrant un aménagement de cabine spacieux et confortable. La classe affaires sera équipée de sièges se transformant en lits plats à 180 degrés, alors que tous les sièges de l'appareil sont équipés d'un système exclusif de divertissement à la demande et tous les passagers se verront offrir des mets somptueux des cuisines occidentales et orientales. De plus, l'utilisation d'appareils électroniques portables à bord sera autorisée. En outre, la compagnie aérienne a lancé des forfaits de billets famille et affaires en plus d'un service de navette pour les passagers de la classe affaires. Les billets pour les vols Shenzhen-Dublin peuvent à présent être réservés. Les passagers peuvent obtenir plus d'informations à propos des réservations sur le site officiel de la compagnie aérienne www.hnair.com ou en appelant la ligne de service 95339 de la compagnie.

Horaires du vol Shenzhen-Dublin de Hainan Airlines (les heures indiquées sont les heures locales) :

N° de vol Appareil Horaire Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU755 B787 Lundi/vendredi Shenzhen 01 : 30 07 : 00 Dublin HU756 B787 Lundi/vendredi Dublin 09 : 00 05 : 30 +1 Shenzhen

