TC Emballages Transcontinental remporte l'Or dans les catégories Développement durable et Excellence en matière d'emballage en plus de gagner l'Argent dans la catégorie Innovations technologiques

MONTRÉAL et CHICAGO, 07 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental est fière d'annoncer qu'elle a remporté, dans le cadre du concours Flexible Packaging Achievement Awards 2019, le prix Or pour une deuxième année consécutive dans la catégorie Développement durable, en plus du prix Or dans la catégorie Excellence en matière d'emballage et du prix Argent dans la catégorie Innovations technologiques pour son sachet de thé Harney & Sons. Le nouveau sachet pour thé en vrac est l'un des tout premiers emballages alimentaires sur le marché 100 % recyclable, à parois multiples avec barrière et à maintien vertical. Il a été conçu pour répondre aux objectifs de développement durable de Harney & Sons tout en protégeant la saveur et la fraîcheur de son contenu.



« Ces honneurs témoignent de notre promesse de créer de la valeur pour nos clients et de développer des solutions innovatrices qui répondent à leurs besoins évolutifs. Ils mettent également en lumière notre engagement envers le développement durable et notre volonté de concevoir des emballages qui tiennent compte de l'impact environnemental des produits pendant l'ensemble de leur cycle de vie, mentionne Todd Addison, vice-président, développement des affaires, chez TC Emballages Transcontinental. Nous saluons le travail d'Harney & Sons, qui est à l'origine de cette importante initiative durable, et nous les remercions de leur confiance à travers l'ensemble du processus de développement. C'est un immense honneur d'être une fois de plus reconnus par nos pairs de l'industrie comme étant une référence en matière de développement durable et d'innovation en emballage. »

Développé en collaboration avec Dow et Charter NEX Films , le sachet de thé Harney & Sons répond à toutes les attentes : l'emballage est entièrement recyclable là où consigné, en plus d'être muni d'une barrière d'éthylène alcool de vinyle (EVOH) permettant la préservation du produit, d'être robuste et d'offrir un scellage résistant. L'emballage de thés fins exige un produit à parois multiples fait de pellicules coextrudées afin de protéger les huiles naturelles qui procurent aux feuilles de thé leur saveur délicate. L'EVOH offre une barrière exceptionnelle contre les gaz, les vapeurs organiques et l'humidité qui empêche la détérioration du produit et prolonge sa durée de conservation. Les films avec barrière présentent un défi de développement durable : ils ne se décomposent et ne se recyclent pas aisément, ce qui fait qu'ils sont difficiles à réutiliser et qu'ils ne peuvent contribuer à des changements positifs d'un point de vue environnemental. La technologie résine RETAINtm de Dow offre la solution à ce défi en rendant la barrière compatible. Ainsi, le film à parois multiples devient entièrement recyclable et permet de répondre à des objectifs de développement durable.

En 2018, TC Emballages Transcontinental a également remporté le prix Or dans la catégorie Développement durable au concours annuel Flexible Packaging Achievement Awards grâce à son sac à arachides compostable. Le sac à arachides souple a été conçu à partir de matériaux compostables certifiés afin de soutenir les initiatives écologiques des arénas et des stades, permettant ainsi aux équipes, sites et ligues de sport d'atteindre la prochaine étape en matière de détournement des déchets des lieux d'enfouissement.

TC Emballages Transcontinental est pleinement engagée envers l'innovation et le développement de solutions d'emballage écoresponsables afin d'appuyer ses clients dans leur propre parcours de développement durable. Elle est déterminée à avancer et progresser vers une économie circulaire qui profitera non seulement à toute l'industrie de l'emballage, mais aussi aux communautés dans lesquelles elle oeuvre. Propulsée par une vision à long terme, TC Transcontinental souhaite laisser derrière elle l'héritage d'une entreprise citoyenne responsable. La Société s'efforce d'intégrer des pratiques exemplaires en matière de responsabilité sociale de l'entreprise pour ses employés, ses produits de même que ses activités, incluant son secteur en croissance de l'emballage.

Le concours annuel Flexible Packaging Achievement Awards est organisé par la Flexible Packaging Association (FPA) et met en valeur les innovations et les avancées dans l'industrie de l'emballage. Cette année, 54 emballages ont été soumis pour un total de 140 inscriptions (certains emballages ont été soumis dans plusieurs catégories). Quatorze emballages ont été récompensés par 26 prix d'excellence, dans plusieurs catégories. Toutes les inscriptions ont été jugées par un groupe d'experts indépendants.

Profil de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), se positionne comme un chef de file nord-américain en emballage souple et oeuvre également au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Ce secteur compte plus de 4000 employés, dont la majorité sont en poste aux États-Unis. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 28 usines de production qui se spécialisent dans l'extrusion, le laminage, l'impression et la transformation.

TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple et de produits de papier, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés. Ce secteur dessert des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l'agriculture, des boissons, de la confiserie, des produits industriels, des produits de consommation et des supermarchés. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc .

