Le gouvernement du Canada soutient les projets de Fabspec, de Technolaser et des Aciers Richelieu





Près de 773 000 dollars pour appuyer le développement et la croissance de trois entreprises de Sorel-Tracy

SOREL-TRACY QC, le 7 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Trois entreprises de la Montérégie pourront poursuivre leur croissance en bénéficiant de contributions remboursables totalisant 772 979 dollars de la part de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Grâce à l'appui de DEC, les entreprises Fabspec, Technolaser et Les Aciers Richelieu pourront aller de l'avant avec l'acquisition et l'installation des nouveaux équipements qui leur permettront d'améliorer leur productivité et la croissance de leur entreprise.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne. Les fonds, consentis par le gouvernement du Canada en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront aux entreprises bénéficiaires d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de 2,2 M$ ainsi que la création de 21 emplois dans la région de Sorel-Tracy.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec afin d'appuyer les efforts qu'elles déploient pour innover et accroître leur productivité et leur compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

« Nous choisissons de miser sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès de ces entreprises qui se démarquent dans un marché en constante évolution. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation contribuent à la vitalité économique de la Montérégie. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître et à innover, afin qu'elles puissent accroître leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Fabspec, à Technolaser et aux Aciers Richelieu, trois entreprises dont le succès rejaillit sur la région et sur l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca .

Depuis maintenant 50 ans , le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Promoteur Contribution - Investissements - Description du projet

Fabspec inc. Contribution remboursable de 300 000 $ sur un investissement total de 746 255 $ Le projet vise l'augmentation de la productivité et de la capacité de production de l'entreprise. La contribution versée portera sur l'acquisition et l'installation des nouveaux équipements de production automatisés, notamment des machines à souder automatiques, des rouleaux de tournage dynamiques et une table de découpe au plasma ainsi que l'implantation d'un nouveau logiciel de gestion. Fondé en 1974, Fabspec inc. est une entreprise spécialisée dans le domaine de la fabrication de pièces mécano-soudées complexes et de grandes dimensions. L'entreprise offre des services de mécanique, de soudure, d'usinage, de finition et de conseils techniques pour tout type de produits de grandes tailles, dont les matériaux sont à base

d'acier ou d'alliages divers. L'entreprise compte 92 employés et le projet générera la création de dix emplois. Technolaser inc. Contribution remboursable de 272 979 $ sur un investissement total de 909 930 $ Le projet vise à assurer l'expansion de l'entreprise et l'amélioration de sa productivité par l'acquisition d'équipements de production automatisés, tels qu'une machine de découpe laser à fibres optiques, une ébavureuse et une emballeuse. Fondée en 1999 sous la forme d'une coopérative de travail, l'entreprise a été rachetée en 2013 par l'un des membres fondateurs, Alain Plourde, et opère depuis ce temps sous le nom de Technolaser inc. Cette entreprise oeuvre dans le secteur de la découpe au laser en plus d'offrir les services de conception, de pliage, de taraudage, de mécano-soudure, de roulage et d'assemblage de divers types de matériaux, notamment l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium, mais aussi le bois, le plastique et le caoutchouc. L'entreprise compte 14 employés et créera trois emplois grâce à ce projet. Les Aciers Richelieu inc. Contribution remboursable de 200 000 $ sur un investissement total de 550 000 $ Le projet vise à assurer l'expansion de l'entreprise et l'amélioration de sa productivité. La contribution versée servira à l'acquisition et à l'installation des nouveaux équipements de production automatisés, notamment une table de découpe au plasma équipée d'une tête 5 axes ainsi que la mise à niveau de la scie à ruban CNC. Fondés en 1980, Les Aciers Richelieu inc. est une entreprise spécialisée dans le domaine de la fabrication de pièces et d'équipements mécaniques complexes destinés à l'industrie lourde. L'entreprise offre des solutions clés en main à sa clientèle, allant de la conception des plans jusqu'à l'installation et l'entretien d'équipements de grandes dimensions, tels que des réservoirs, des trémies, des cyclones, des réacteurs, etc. L'entreprise emploie 88 personnes et compte créer huit emplois supplémentaires. En résumé Nombre de projets : 3 Nombre d'emplois créés : 21 Contributions de DEC : 772 979 $ Investissements totaux générés par ces projets : 2 206 185 $

