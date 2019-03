Kintaro Capital est l'un des premiers fonds crypto européen à recevoir une licence délivrée par la Malta Financial Services Authority (MFSA), l'autorisant à opérer en tant que fonds d'investissement privé (FIP) pour les cryptomonnaies et les actions cotées





BERLIN, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- « Nous sommes très heureux d'être l'un des premiers fonds crypto détenteur d'une licence délivrée par une autorité financière européenne, avec une protection investisseur explicite. Notre approche approfondie visant à former une équipe ayant plus de 100 ans d'expérience dans la gestion de portefeuille et de recherche en placement a payé. Kintaro Capital détient une position unique pour répondre aux besoins de placement des futurs investisseurs sur le long terme. »

Le Dr Mervyn Maistry, PDG et foundateur de Konfidio et Kintaro Capital

Kintaro Capital , une entreprise de Konfidio blockchain studio, a obtenu sa licence officielle de FIP délivrée par la MFSA. Par ce biais, l'entreprise devient l'un des premiers fonds crypto réglementé destiné aux investisseurs éligibles en vertu de la loi maltaise. La licence permet aux clients de Kintaro d'investir dans des alternatives stratégiques aux instruments basés sur des devises fiduciaires. Malte respecte toutes les lois européennes de nature financière et règlementaire qui régissent la protection des investisseurs et les instruments financiers.

Kintaro Capital tire profit de trois années d'expérience dans le domaine de l'économie des cryptomonnaies. Grâce à son expertise dans le domaine de l'analyse des données et la recherche de jetons, le fonds cible des rendements élevés dans le secteur de la blockchain. Les fonds sont administrés par SGGG Fexserv Fund Services (Malta) Ltd., responsable de l'administration de plus de 220 fonds de stratégie alternatifs, en association avec Fexserv Financial Services, une entreprise de premier ordre du secteur des services financiers.

Le comité d'investissement de Kintaro se compose sans doute de l'équipe la plus expérimentée dans ce domaine ; à la fois de directeurs de fonds spéculatifs traditionnels, de directeurs de devises et de titres à revenu fixe, d'investisseurs en capital-risque expérimentés et d'utilisateurs précoces de la blockchain.

Le Dr Mervyn G. Maistry , MD, MBA, DEcon, Président du fonds, apporte une vaste expérience en stratégie, consultation et en banque d'investissement. En tant que fondateur de l'entreprise Konfidio blockchain studio, basée à Berlin, il est responsable du fonds. En plus d'être un investisseur chevronné, il a précédemment occupé le poste de directeur d'exploitation chez Deutsche Bank Group, et a conduit les opérations d'innovation numérique chez Accenture puis chez EY.

Brendan Robertson, MBA, CFA Mfin, est un membre éminent du conseil d'administration, et il siège au comité d'investissement de Kintaro. Il fait bénéficier au fonds de son impressionnante expérience à la tête du portefeuille de solutions de Kieger AG. Avec près de 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine, M. Robertson a une expérience professionnelle approuvée en matière de pratique et de stratégie d'investissement sûres.

En tant que membre de la famille Konfidio, Kintaro utilise la position unique de Konfidio venture studio dans l'écosystème de Berlin. Le travail de Konfidio pour les gouvernements et les entreprises du Fortune 500 s'ajoute à la base de connaissances de la blockchain du fonds. Son cabinet Token Advisory LLC fournit des renseignements supplémentaires sur les financements réglementés des crypto-monnaies.

La recherche personnalisée est disponible pour ceux qui commissionnent des rapports ponctuels sur certains actifs sélectionnés. Les chercheurs de Kintaro mènent des analyses détaillées sur les jetons demandés lors de la livraison de rapports indépendants. Le financement des start-ups avec des jetons peut également requérir des rapports d'évaluation.

Faits et chiffres

Le fonds pour l'innovation numérique de Kintaro investira dans un portefeuille de crypto-actifs sélectifs et d'actions cotées en bourse.

Les fonds peuvent accepter jusqu'à 100 000 000 ?, et visent 10 000 000 ? en 2019.

Il est ouvert aux investisseurs admissibles sous le régime FIP de la MFSA.

Le seuil minimum d'investissement est de 100 000 ? ou équivalent.

