Le gouvernement du Canada finance un programme de formation et de certification pour renforcer la recherche et le sauvetage au sol au Canada





PARADISE, NL, le 7 mars 2019 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens et les Canadiennes aiment jouer, travailler et explorer en plein air et dans ce contexte, la communauté de recherche et de sauvetage travaille sans relâche pour assurer la sécurité à tous. Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer ces braves femmes et hommes avec les outils et la technologie nécessaires pour mieux servir les Canadiens et les Canadiennes et ainsi, assurer qu'une approche sans heurt est prise pour la recherche et le sauvetage au Canada.

Aujourd'hui, Ken McDonald, député de la circonscription d'Avalon, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé l'octroi de plus de 920 000 $ en financement fédéral sur une période de trois ans, à compter de 2018, à l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) aux termes du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R?S).

Ce financement aidera à élaborer et à mettre en oeuvre un programme national d'accréditation et d'agrément pour les bénévoles en recherche et sauvetage au sol (RSS), ce qui renforcera leur capacité à intervenir de manière sécuritaire et professionnelle dans les situations d'urgence à l'échelle du pays.

L'élaboration d'un programme national de formation et d'accréditation assurera un déploiement cohérent des pratiques exemplaires en matière d'intervention en recherche et sauvetage partout au Canada. Le programme permettra également à de multiples administrations de partager des ressources, d'améliorer l'interopérabilité au cours des interventions comprenant plusieurs organismes et, ultimement, d'effectuer des interventions plus efficaces, plus efficientes, plus sécuritaires et sans heurt en cas d'incidents de RSS.

Citations

« Les bénévoles en recherche et sauvetage partout au pays et ici, dans la circonscription d'Avalon, travaillent très fort pour assurer la sécurité des Canadiens. Près d'un million de dollars de financement aideront les bénévoles à mieux intervenir dans les situations d'urgence, soit importantes ou moins importantes, et ce, d'une manière uniforme et normalisée. Les Canadiens peuvent être assurés que les bénévoles locaux auront plus de ressources pour les aider à assurer la sécurité des citoyens, même dans le pire des scénarios. »

- Ken McDonald, député de la circonscription d'Avalon, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Au nom de la collectivité de la RSS, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour sa contribution financière, ce qui permet à l'ACVRS et à ses intervenants d'effectuer des enquêtes et des analyses ainsi que d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme national d'accréditation et d'agrément qui appuie entièrement les normes de compétences de base et les normes du plan de formation de l'ACVRS et de l'association du personnel civil (APC) pour les chercheurs, les chefs d'équipe et les gestionnaires en R-S. Le succès de ce projet constitue une transition vers une intervention d'urgence tous risques intégrée à l'échelle nationale par des intervenants bénévoles accrédités en RSS. »

- Cindy Sheppard, directrice générale, Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage

Faits en bref

Au Canada, les activités de recherche et de sauvetage constituent une responsabilité que partagent les gouvernements, l'armée, les bénévoles et les groupes industriels.

Le Canada compte environ 15 000 bénévoles qui soutiennent les activités de recherche et de sauvetage maritimes, terrestres et aériennes.

compte environ 15 000 bénévoles qui soutiennent les activités de recherche et de sauvetage maritimes, terrestres et aériennes. La zone de responsabilité du Canada en matière de recherche et de sauvetage (R?S) couvre 18 millions de kilomètres carrés de terre et d'eau, ce qui comprend aussi le plus long littoral au monde.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 10:12 et diffusé par :