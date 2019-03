Le gouvernement du Canada finance une étude sur toutes les formes d'abus, de discrimination et de harcèlement que subissent les athlètes





OTTAWA, le 7 mars 2019 /CNW/ - Les athlètes canadiens ont le droit de s'adonner à leur sport dans un environnement exempt d'abus, de discrimination et de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sait qu'un changement culturel systémique est nécessaire pour prévenir les abus, la discrimination et le harcèlement dans le sport. Il est d'ailleurs déterminé à collaborer avec la communauté sportive pour régler cette importante question.

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, appuie AthlètesCAN dans la réalisation d'une étude de référence sur la prévalence visant à mesurer toutes les formes de maltraitance vécues par les athlètes au Canada, dont les abus sexuels, émotionnels et physiques; la négligence; le harcèlement; l'intimidation; l'exploitation et la discrimination.

Cette étude, menée en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Toronto, aidera notre gouvernement à prendre des décisions éclairées en vue d'assurer la sécurité dans le sport et d'atteindre son objectif d'équité des genres dans le sport d'ici 2035. Plus précisément, cette étude vise à déterminer les possibilités de mieux favoriser le bien-être des athlètes, à évaluer s'ils sont à l'aise de signaler les cas de maltraitance et à formuler des recommandations sur de nouvelles initiatives pour enrayer les abus, la discrimination et le harcèlement, du point de vue d'un athlète.

Cet investissement fait suite aux nouvelles mesures annoncées en juin dernier par la ministre Duncan et touchant les organismes nationaux de sport financés par le gouvernement fédéral. Elle avait alors clairement indiqué que ces organismes verraient leur financement retiré, à moins qu'ils :

renforcent leurs politiques obligatoires contre les abus, la discrimination et le harcèlement;

divulguent immédiatement tout incident en matière d'abus, de discrimination ou de harcèlement;

mettent en place un tiers indépendant pour étudier ces incidents;

offrent une formation obligatoire à leurs membres d'ici avril 2020.

Cette étude fait également suite à une annonce récente de la ministre Duncan en vue d'établir un secrétariat fédéral sur l'équité des genres qui serait chargé de concevoir, de mettre en oeuvre et de surveiller une stratégie sur l'équité des genres.

La ministre Duncan a de plus annoncé récemment l'élaboration d'un code de conduite pouvant être observé dans tous les sports, à tous les niveaux, des organisations sportives nationales aux équipes communautaires. Ce code sera complété par un programme de formation, des cours améliorés pour les entraîneurs certifiés et un modèle de sanction commune pour ceux qui enfreignent le code.

Toutes ces mesures donnent corps à la Déclaration de Red Deer, ratifiée par le gouvernement du Canada et le gouvernement de chaque province et territoire, dans laquelle les signataires s'engagent à faire progresser ensemble l'élimination des abus, de la discrimination et du harcèlement dans le sport.

Citations

« Tous les Canadiens ont le droit de pratiquer un sport dans un environnement sécuritaire, accueillant, inclusif, éthique et respectueux. Je tiens à remercier AthlètesCAN et l'Université de Toronto qui collaborent à cette étude et nous fourniront ainsi les preuves dont nous avons besoin pour prendre des décisions éclairées afin d'assurer la sécurité dans le sport au Canada. »

-- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Depuis la dernière étude de prévalence de ce genre, il y a plus de 20 ans, le climat en ce qui concerne la sensibilisation, la compréhension et la divulgation des abus a changé radicalement. Ces comportements sont devenus les menaces les plus répandues pour ceux qui font du sport et nuisent à l'influence positive que le sport peut avoir sur la société. En comprenant mieux ce que vivent actuellement les athlètes de haut niveau, nous serons mieux placés pour cerner les lacunes du système sportif et prendre des mesures visant à assurer la sécurité de l'environnement sportif au profit de tous. »

-- Mme Ashley Labrie, directrice générale d'AthlètesCAN

« Les récents cas très médiatisés d'abus et de harcèlement dans le sport exigent des mesures efficaces de prévention et d'intervention. Avant de concevoir et de mettre en oeuvre de telles mesures, nous devons mieux comprendre les taux de prévalence des différentes formes de maltraitance, ainsi que le climat dans lequel les athlètes s'entraînent et participent aux compétitions. »

-- Mme Gretchen Kerr, professeure, Université de Toronto, vice-doyenne, Programmes, École des études supérieures, collabore avec AthlètesCAN dans le cadre de cette étude

« En tant qu'ancienne athlète, j'ai vu des nageuses et d'autres athlètes être victimes de nombreuses formes de maltraitance. Bien qu'on parle beaucoup des cas de violence sexuelle dans les médias, les athlètes subissent des préjudices physiques et émotionnels de bien d'autres façons. Par cette étude, nous espérons comprendre à quelle fréquence les athlètes canadiens subissent de mauvais traitements, ce qui constitue une première étape pour assurer leur sécurité et leur permettre de vivre une expérience positive quand ils représentent leur pays. »

-- Mme Erin Willson, ancienne athlète olympique en nage synchronisée, étudiante-chercheuse à l'Université de Toronto, collabore avec AthlètesCAN dans le cadre de cette étude

Les faits en bref

Dans le Budget de 2018, le gouvernement du Canada annonçait qu'il avait pour objectif d'atteindre l'équité des genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035. Cet objectif s'accompagnait d'un engagement initial à consacrer 30 millions de dollars sur 3 ans à la réalisation de recherches et à la collecte de données sur les pratiques novatrices pour promouvoir le sport au féminin, et au soutien des organismes nationaux de sport pour les aider à promouvoir une plus grande inclusion des femmes et des filles dans tous les aspects du sport.

En avril 2018, la ministre Duncan a mis sur pied le Groupe de travail sur l'équité des genres dans le sport pour mettre en commun les expériences, les points de vue et les connaissances de 12 champions et championnes de l'équité des genres dans le sport, et pour fournir divers conseils et avis sur les stratégies permettant de mieux voir aux besoins particuliers des femmes et des filles dans le sport.

Le gouvernement du Canada, à la lumière des discussions du Groupe de travail sur l'équité des genres dans le sport, s'associe à AthlètesCAN pour recueillir des preuves sur la façon dont le sport est vécu par les athlètes afin d'assurer la sécurité dans le sport au Canada.

Liens connexes

Sport Canada

AthlètesCAN

Budget 2018

Groupe de travail sur l'équité des genres dans le sport de la ministre des Sciences et des Sports

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :