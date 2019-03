Une fois de plus, le programme de jeu responsable d'OLG est reconnu comme le meilleur au monde





TORONTO, le 7 mars 2019 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est honorée de se voir attribuer le prix 2018 Best Overall Responsible Gambling Program par la World Lottery Association (WLA) en reconnaissance de son programme JouezSensé.

OLG a reçu cette reconnaissance internationale pour la première fois en 2014 et est le seul organisme de jeu et de loterie à avoir remporté ce prix deux fois. La WLA en a fait l'annonce lors de son World Lottery Summit biennal qui a eu lieu à Buenos Aires, en Argentine.

Remis aux deux ans, le prix reconnaît l'excellence en matière de jeu responsable et récompense l'organisme de jeu et de loterie dont le programme est le meilleur parmi plus de 80 pays membres. L'admissibilité au premier prix est limitée aux exploitants de jeu ayant une accréditation de niveau 4, le niveau d'accréditation le plus élevé de la WLA.

« Le programme de jeu responsable d'OLG est guidé par une vision simple : offrir une expérience de jeu saine et positive à tous les joueurs, a déclaré Stephen Rigby, président et chef de la direction d'OLG. Notre responsabilité envers nos clients, nos employés et nos partenaires d'affaires et communautaires est d'offrir le programme le plus efficace qui favorise une expérience de jeu positive et atténue les effets du jeu problématique. »

Plus particulièrement, la WLA a reconnu l'approche stratégique de JouezSensé à l'égard du jeu responsable, son engagement envers l'amélioration continue et son succès dans la mise en oeuvre de programmes de formation solides et novateurs pour les détaillants et les employés.

Le programme de jeu responsable d'OLG - JouezSensé - offre une approche novatrice à l'égard de la sensibilisation des joueurs au moyen de contenus multimédias stimulants dans les établissements de jeu de la province, d'événements en direct, du Web et des médias sociaux. JouezSensé vise à aider les joueurs de tous les niveaux à mieux comprendre les principaux concepts du jeu, à savoir comment les jeux fonctionnent et à établir un budget de jeu en rendant les renseignements sur le jeu aussi amusants et divertissants que le jeu lui-même.

OLG s'appuie sur la force de son programme de jeu responsable en travaillant avec des experts indépendants dans le but de prévenir les problèmes de jeu et en optimisant l'accès aux services de soutien pour les personnes qui en ont besoin.

OLG reconnaît l'importance du jeu responsable en exigeant que les fournisseurs de services qui exploitent des établissements de jeu en Ontario respectent les normes et contrôles rigoureux d'OLG. Le programme JouezSensé est fondé sur des données probantes et est conçu et offert en collaboration avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), le Conseil du jeu responsable, le Gambling Research Exchange Ontario, ConnexOntario et Credit Canada.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 47 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

