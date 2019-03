La circulaire de sollicitation de procurations de la Banque Royale du Canada est maintenant disponible





TORONTO, le 7 mars 2019 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé son avis de convocation à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires et sa circulaire de sollicitation de procurations 2019 auprès des autorités en valeurs mobilières. La circulaire, qui sera postée aux actionnaires, est également publiée sur le site rbc.com/gouvernance .

La circulaire contient des renseignements sur l'assemblée annuelle de RBC, prévue le jeudi 4 avril 2019 à Halifax, y compris en ce qui concerne l'élection des administrateurs et la nomination de l'auditeur de la Banque. ?Elle comprend également une description détaillée de l'évaluation, par le conseil d'administration de RBC, du rendement des membres de la haute direction visés pour l'exercice 2018 et des décisions connexes relativement à la rémunération.

Pour en savoir plus sur la performance de RBC en 2018 et sur la façon dont notre raison d'être oriente la création de valeur pour nos clients, nos actionnaires et les collectivités, veuillez consulter le rapport annuel 2018 .

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 33 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

