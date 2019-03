La Garantie de protection de prix de Sunwing est de retour pour les vacances estivales





MONTRÉAL, 07 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Québécois peuvent réserver leur escapade vers les tropiques en toute confiance, puisque le voyagiste vient de relancer sa populaire Garantie de protection de prix, qui permet aux vacanciers de réclamer jusqu'à 200 $ par personne si le prix de leur forfait vacances venait à baisser avant leur départ*. Les voyageurs qui réservent d'ici le 17 avril pour un voyage effectué entre le 20 juin et le 31 octobre profiteront également d'un dépôt réduit à 100 $ par personne et d'un bon de voyage de 50 $ par personne applicable à leurs prochaines vacances. Les amateurs de soleil pourront également profiter de la Garantie du meilleur prix de Sunwing, sachant que s'ils trouvent ailleurs le même forfait avant leur réservation, le voyagiste égalera ce prix. Les voyageurs devront faire vite pour profiter au maximum de leur été avec une escapade tropicale, car ils pourraient rater cette promotion d'une durée limitée.



Comme la promotion inclut une grande sélection d'hôtels favoris des familles, ces dernières peuvent maximiser leur budget de vacances grâce à des inclusions à valeur ajoutée telles que des aubaines «?les enfants séjournent, jouent et mangent GRATUITEMENT?», des offres spéciales pour parents seuls, l'accès exclusif à des parcs aquatiques sur place et des chambres spacieuses pouvant accueillir des familles de cinq personnes ou plus.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé, inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement.

Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* Chaque passager doit s'enregistrer au plus tard sept jours après avoir réservé afin d'être admissible à la Garantie de protection de prix. Toutes les demandes seront assujetties à des frais d'administration de 25 $ par personne, et devront être faites au plus tard 30 jours avant le départ.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

* le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

